Reggeli infógyűjtemény, hogy minden gördülékenyen menjen

Legfontosabb híreink hétfőn
- Újabb csapás a dióra: a dióburokfúró légy után idén más miatt pusztulnak a fák
- Ilyet még biztosan nem láttál: három rollerből és egy sörösrekeszből építette meg a száguldó hokedlit – galériával
- A mindszenti lány a világ legjobb fodrászai között, Sanghajban mutathatja meg tehetségét
- Ez maradt a domaszéki tanyából a halálos tűzeset után – fotókon a romokban heverő épület
- Adatszivárgási botrány: Magyar Péterék eltörölhetik az előválasztást
- Egészségünket és környezetünket is veszélyeztetik a hamis növényvédő szerek
Napi infó
Időjárás
Szegeden napos, nyugodt időjárás várható a nap hátralévő részében. Délelőtt a hőmérséklet kb. 6 °C körül alakul, a szél gyenge, csapadék nem várható. Délutánra a hőmérséklet emelkedik, 15–16 °C körül alakul, a napsütés dominál, felhő alig lesz az égen, a szél továbbra is gyenge marad. Estére visszahűlés várható, a hőmérséklet kb. 10 °C lesz, az ég tiszta vagy csak kevéssé felhős, szélcsendes marad. Összességében kellemes, kora őszi napra számíthatunk Szegeden, jelenleg nincs érvényben riasztás.
Közlekedés
Szeged: Sűrű forgalomra és torlódásra lehet számítani már a reggeli órákban is. Már most is elég sok az autó a bevezető utakon, sugárutakon, körutakon és a hidakon is nehéz az áthaladás. Még folynak a munkálatok az M43-ason, a Párizsi és a Római körúton, a Rom és a Gáz utcában, a Londoni körúton, a Boldogasszony sugárúton valamint a Bécsi körút és a Petőfi Sándor sugárút sarkán is lezárás van, így ott csak egy sáv járható .
Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, a 17-es és az 50-es km között, több szakaszon a víznyelőket tisztítják, ezért 10.00 órától 16.00 óráig a belső sávot lezárják.
Ugyanezen az oldalon Lajosmizse térségben, a 71-es és a 75-ös km között terelésátépítést végeznek. 8.00 órától 13.00 óráig a külső sávot lezárják.
Szintén Röszke irányába, a 84-es és a 147-es km között, a burkolati jeleket festik fel, 11.00 órától 15.00 óráig váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak.
Budapest felé, Örkény és Ócsa között, a burkolatot javítják, 9.00 órától 16.00 óráig a külső sávot lezárják.
Az M43-as autópályán, a határ felé vezető oldalon, a 16-os km-nél egy korábbi baleset során megrongálódott a burkolat, ezért a külső és a leálló sávot lezárták.
- a Csanádpalota felé vezető oldalon, Maroslele térségében aszfaltoznak. A 23-as és a 24-es km között a belső sávot lezárták.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél centiméter, Csongrádnál centiméter, Mindszentnél centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádban
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
