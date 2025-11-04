Reggeli infógyűjtemény, hogy minden gördülékenyen menjen

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink hétfőn

Újabb csapás a dióra: a dióburokfúró légy után idén más miatt pusztulnak a fák

Ilyet még biztosan nem láttál: három rollerből és egy sörösrekeszből építette meg a száguldó hokedlit – galériával

A mindszenti lány a világ legjobb fodrászai között, Sanghajban mutathatja meg tehetségét

Ez maradt a domaszéki tanyából a halálos tűzeset után – fotókon a romokban heverő épület

Adatszivárgási botrány: Magyar Péterék eltörölhetik az előválasztást

Egészségünket és környezetünket is veszélyeztetik a hamis növényvédő szerek

Időjárás

Szegeden napos, nyugodt időjárás várható a nap hátralévő részében. Délelőtt a hőmérséklet kb. 6 °C körül alakul, a szél gyenge, csapadék nem várható. Délutánra a hőmérséklet emelkedik, 15–16 °C körül alakul, a napsütés dominál, felhő alig lesz az égen, a szél továbbra is gyenge marad. Estére visszahűlés várható, a hőmérséklet kb. 10 °C lesz, az ég tiszta vagy csak kevéssé felhős, szélcsendes marad. Összességében kellemes, kora őszi napra számíthatunk Szegeden, jelenleg nincs érvényben riasztás.

Közlekedés

Szeged: Sűrű forgalomra és torlódásra lehet számítani már a reggeli órákban is. Már most is elég sok az autó a bevezető utakon, sugárutakon, körutakon és a hidakon is nehéz az áthaladás. Még folynak a munkálatok az M43-ason, a Párizsi és a Római körúton, a Rom és a Gáz utcában, a Londoni körúton, a Boldogasszony sugárúton valamint a Bécsi körút és a Petőfi Sándor sugárút sarkán is lezárás van, így ott csak egy sáv járható .

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, a 17-es és az 50-es km között, több szakaszon a víznyelőket tisztítják, ezért 10.00 órától 16.00 óráig a belső sávot lezárják.

Ugyanezen az oldalon Lajosmizse térségben, a 71-es és a 75-ös km között terelésátépítést végeznek. 8.00 órától 13.00 óráig a külső sávot lezárják.

Szintén Röszke irányába, a 84-es és a 147-es km között, a burkolati jeleket festik fel, 11.00 órától 15.00 óráig váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak.

Budapest felé, Örkény és Ócsa között, a burkolatot javítják, 9.00 órától 16.00 óráig a külső sávot lezárják.