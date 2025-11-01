100 éves lett az ópusztaszeri templom – a megható jubileumra az építtető unokája is hazatért

Különleges alkalomra gyűlt össze a település lakossága: az ópusztaszeri templom fennállásának 100. évfordulóját ünnepelték, a szent hely zsúfolásig megtelt a szentmisére. A templomot őrgróf Pallavicini Alfonz Károly építtette, az ünnepségen részt vett unokája, Pallavicini Alfonz, akinek Makra József polgármester oklevéllel, plakettel és könyvvel köszönte meg család generációkon átnyúló támogatását.

Az ópusztaszeri templom már százéves. Archív fotó: Karnok Csaba

Az ópusztaszeri templom

A munkák 1924-ben kezdődtek az akkori Sövényházán, a pályázatra 36 pályamű érkezett, végül a kor ismert építészét, Heintz Bélát kérte fel a váci püspök és a helyi plébános, hogy új tervet készítsen. Ezt elfogadva startol az építkezés, a kegyhelyet egy évvel később, 1925. október 25-én szentelték fel a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Neoromán stílusban épült. Az építkezést Katona Joachim mérnök vezette, a szobrászati munkákat Homonnay Jenő iparművész irányította. A templom különlegessége az asszimetria, illetve, hogy csak a jobb oldalon vannak benne padok.

– Ez az elrendezés kívülről is látható: a torony sem középen van, mint általában, hanem a bal oldalon magasodik, és azért csak egy sor pad van, mert a cselédség nem foglalhatott helyet a szentmise alatt, a szabadon hagyott részen álltak, de ha akartak, a kőre leülhettek – mesélte 2021-ben a templom bemutatásakor Antal Imre plébános.

Ünnepi szertartás

A 100 éves jubileumi szertartást Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök celebrálta, az ünnepi misén közreműködött a jelenlegi plébános, Brendan atya, Szabolcs atya, Imre atya, a falu korábbi lelkipásztora, a helyi ministráns gyerekek és az általános iskola tanulói. A püspök prédikációjában három kulcsfontosságú értéket emelt ki: az erőt, a szeretetet és az igazságot.

Szeretet és megbecsülés

Makra József polgármester beszédében elmondta: a Pallavicini család öröksége ma is él a településen, de az építészeti emlékeknél sokkal fontosabb az az őszinte szeretet és megbecsülés, mellyel a Pallavicini famíliára emlékeznek a helyiek. A jeles ünnepen a szószék alatti részen márványtáblát avattak, mely örök időkre emléket állít a 100 éves templomnak.

