100 éves lett az ópusztaszeri templom – a megható jubileumra az építtető unokája is hazatért
A közelmúltban ünnepelt a község. Százéves lett az ópusztaszeri templom, amit a Pallavicini család építtetett. A születésnapon részt vett Pallavicini Alfonz, az építtető unokája, akinek Makra József polgármester mondott köszönetet a família több generáción átívelő támogatásáért.
Különleges alkalomra gyűlt össze a település lakossága: az ópusztaszeri templom fennállásának 100. évfordulóját ünnepelték, a szent hely zsúfolásig megtelt a szentmisére. A templomot őrgróf Pallavicini Alfonz Károly építtette, az ünnepségen részt vett unokája, Pallavicini Alfonz, akinek Makra József polgármester oklevéllel, plakettel és könyvvel köszönte meg család generációkon átnyúló támogatását.
Az ópusztaszeri templom
A munkák 1924-ben kezdődtek az akkori Sövényházán, a pályázatra 36 pályamű érkezett, végül a kor ismert építészét, Heintz Bélát kérte fel a váci püspök és a helyi plébános, hogy új tervet készítsen. Ezt elfogadva startol az építkezés, a kegyhelyet egy évvel később, 1925. október 25-én szentelték fel a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Neoromán stílusban épült. Az építkezést Katona Joachim mérnök vezette, a szobrászati munkákat Homonnay Jenő iparművész irányította. A templom különlegessége az asszimetria, illetve, hogy csak a jobb oldalon vannak benne padok.
– Ez az elrendezés kívülről is látható: a torony sem középen van, mint általában, hanem a bal oldalon magasodik, és azért csak egy sor pad van, mert a cselédség nem foglalhatott helyet a szentmise alatt, a szabadon hagyott részen álltak, de ha akartak, a kőre leülhettek – mesélte 2021-ben a templom bemutatásakor Antal Imre plébános.
Ünnepi szertartás
A 100 éves jubileumi szertartást Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök celebrálta, az ünnepi misén közreműködött a jelenlegi plébános, Brendan atya, Szabolcs atya, Imre atya, a falu korábbi lelkipásztora, a helyi ministráns gyerekek és az általános iskola tanulói. A püspök prédikációjában három kulcsfontosságú értéket emelt ki: az erőt, a szeretetet és az igazságot.
Szeretet és megbecsülés
Makra József polgármester beszédében elmondta: a Pallavicini család öröksége ma is él a településen, de az építészeti emlékeknél sokkal fontosabb az az őszinte szeretet és megbecsülés, mellyel a Pallavicini famíliára emlékeznek a helyiek. A jeles ünnepen a szószék alatti részen márványtáblát avattak, mely örök időkre emléket állít a 100 éves templomnak.
