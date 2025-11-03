november 3., hétfő

Csalás

1 órája

Gondosan felépítették a bizniszt, amiben több millió forintot mostak tisztára

Címkék#dohányáru#hódmezővásárhelyi#cigaretta#bűnbanda

Több mint 130 millió forint értékű csempészett cigaretta miatt állt bíróság elé egy hódmezővásárhelyi banda. A vádlottak tagadták bűnösségüket.

Delmagyar.hu

Hódmezővásárhelyen és környékén működött az a bűnbanda, amely külföldről csempészett cigarettát árusított tovább Magyarországon. A három férfiból és két nőből álló csoport ügye hétfőn került a Szegedi Törvényszék elé, ahol folytatólagosan, társtettesként, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás miatt kell felelniük – adta hírül az MTI.

pénzmosás
Több, mint 100 millió forint pénzmosással vádolják a vásárhelyi bandát. Illusztráció: Shutterstock

A vádirat szerint egy 64 éves hódmezővásárhelyi férfi és élettársa 2023-ban ismeretlen elkövetőktől vásárolta meg a külföldről becsempészett dohányárut, amit raktárakban tároltak, majd különböző vevőknek továbbértékesítettek. A szállításban és értékesítésben egy nő segített nekik, míg egy másik férfi nagyobb tételben vásárolta meg tőlük a cigarettát, hogy azt továbbadja egy ismerőse közreműködésével.

Pénzmosás miatt emeltek vádat

A hatóságok a vádlottak telefonbeszélgetéseinek lehallgatásával tárták fel az értékesítési láncot. A vád szerint a pár több mint 132 millió forint értékű cigarettát adott el.

Az ügyészség az elsőrendű vádlott – aki már korábban is volt büntetve orgazdaság és garázdaság miatt – esetében öt év börtönt és 2,1 millió forintos pénzbüntetést, élettársa esetében három év börtönt és azonos összegű bírságot indítványozott. Egy másik vádlottal szemben két év, öt évre felfüggesztett börtönbüntetést és egymillió forintos bírságot kért a vádhatóság.

Mivel a vádlottak nem ismerték el bűnösségüket, ügyük tárgyalással folytatódik. A férfi elmondta, az adóhatóság már több mint 100 millió forintos bírságot is kiszabott rá. Két társuk, akik beismerték tettüket, jogerősen két év – öt évre felfüggesztett – börtönt és többmilliós pénzbüntetést kaptak.

