Petike legyőzte a rákot: egyéves küzdelem után végre szabadon játszhat

A Bács-Kiskun vármegyei Lakitelepen élő, rákbeteg Petike majdnem egy évet töltött anyukájával a szegedi kórházban, ahol kemoterápiát kapott. A kisfiú bátran vette az akadályokat és most legyőzte a betegséget – írja a Bors.

Petike és családja. Fotó: Bors

Az ígéret, amit Petike sosem felejtett

Petike betegsége hosszú ideig húzódott, több altatáson és műtéten is átesett, de mindegyiket emelt fővel viselte. Mára már vége a megpróbáltatásoknak, a szakemberek kijelentették, hogy végeztek az utolsó kemoterápiával is, hiszen úgy tűnik, Petike meggyógyult. A gyermek utolsó kezelését követően kisebb buli kerekedett, ahol a nővérek és az ápolók is megjelentek. Az utolsó kemó előtt még az ágyát és az ajtaját is feldíszítették.

Felépülése előtt a szülők és a kisfiú megegyeztek: ha Petike végigcsinálja az összes kemoterápiát, bármit kérhet tőlük.

A kisfiam Youtuber szeretne lenni, amihez technikai felszerelést kért. Megmondtuk neki, hogyha végigcsinálja az összes kemoterápiát, akkor megveszünk neki minden eszközt ehhez. Úgyhogy, nem is várt sokat, máris kérte a jutalmát. Mi pedig ahogy tudjuk, teljesítjük is neki a kérését, hiszen mindent megérdemel!

– mesélte Petike anyukája.