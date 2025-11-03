november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felgyógyult

52 perce

Petike legyőzte a rákot: egyéves küzdelem után végre szabadon játszhat

Címkék#Petike#kemoterápia#kisfiú

Egyéves küzdelem ért a végéhez, a rákbeteg Petike úgy látszik, hogy a kigyógyult a szörnyű kórból.

Munkatársunktól

A Bács-Kiskun vármegyei Lakitelepen élő, rákbeteg Petike majdnem egy évet töltött anyukájával a szegedi kórházban, ahol kemoterápiát kapott. A kisfiú bátran vette az akadályokat és most legyőzte a betegséget – írja a Bors.

Petike és családja
Petike és családja. Fotó: Bors

Az ígéret, amit Petike sosem felejtett

Petike betegsége hosszú ideig húzódott, több altatáson és műtéten is átesett, de mindegyiket emelt fővel viselte. Mára már vége a megpróbáltatásoknak, a szakemberek kijelentették, hogy végeztek az utolsó kemoterápiával is, hiszen úgy tűnik, Petike meggyógyult. A gyermek utolsó kezelését követően kisebb buli kerekedett, ahol a nővérek és az ápolók is megjelentek. Az utolsó kemó előtt még az ágyát és az ajtaját is feldíszítették.

Felépülése előtt a szülők és a kisfiú megegyeztek: ha Petike végigcsinálja az összes kemoterápiát, bármit kérhet tőlük.

A kisfiam Youtuber szeretne lenni, amihez technikai felszerelést kért. Megmondtuk neki, hogyha végigcsinálja az összes kemoterápiát, akkor megveszünk neki minden eszközt ehhez. Úgyhogy, nem is várt sokat, máris kérte a jutalmát. Mi pedig ahogy tudjuk, teljesítjük is neki a kérését, hiszen mindent megérdemel!

– mesélte Petike anyukája.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu