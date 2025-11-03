Félmilliárdos támogatással indul az SZTE és az ME közös innovációs programja

Csaknem 500 millió forintos vissza nem térítendő támogatással közös kutatás-fejlesztési programot indít a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Miskolci Egyetem (ME). A Proof of Concept nevű kezdeményezés célja, hogy a laboratóriumi eredményekből piacképes innovációk szülessenek, felgyorsítva az ötlettől a hasznosításig vezető utat.

500 millió forintos támogatással indul a Proof of Concept nevű kezdeményezés. Illusztráció: Shutterstock

A két intézmény tapasztalatait egyesítve Szeged az orvosi és biotechnológiai, Miskolc pedig az ipari és mérnöki fejlesztésekre fókuszál. Ujhegyi András, az SZTE TTC Zrt. vezérigazgatója szerint a program szemléletváltást hozhat az egyetemi innovációban.

Szeged és Miskolc együtt egy olyan nemzeti innovációs bázist épít, amely a tudományos eredményeket gazdasági és társadalmi értékké formálja.

– fogalmazott Ujhegyi andrás.

Várnai Beáta, az InnoME TTC Kft. ügyvezetője pedig kiemelte:

Az együttműködés megmutatja, mire képes a magyar innováció, ha az intézmények verseny helyett együtt gondolkodnak. Szeged és Miskolc elmondása szerint nem rivális, hanem két egymást erősítő tudásközpont.

– mondta Várnai Beáta.

Az együttműködés célja, hogy hosszú távon más felsőoktatási intézmények számára is mintát adjon az egyesített tudás gazdasági és társadalmi hasznosítására.