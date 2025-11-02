november 2., vasárnap

Achilles névnap

17°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

2 órája

Főszerep a falu életében, Pusztaszer Községért Közalapítvány – galériával

Címkék#közalapítvány#pénz#Pusztaszer#támogatás#rendezvény

Huszonöt éve működik és azóta jelentős szerepet játszik a község életében. A Pusztaszer Községért Közalapítvány Sági Mihályné Terikének köszönheti létét, alpolgármesterként ő alapította. Eddig is sokat tettek lakóhelyükért, és még idén is várnak rájuk feladatok.

Imre Péter

A Pusztaszer Községért Közalapítvány a napokban ünnepelte 25 éves fennállását, anno a jelenlegi kuratóriumi elnök, Sági Mihályné Terike alapította, alpolgármesteri tiszteletdíját ajánlotta fel a célra. 

Pusztaszer Községért Közalapítvány
 A Pusztaszer Községért Közalapítvány 25 éve főszerepet játszik a község életében. Ftoó: Szabó Zsófia

Pusztaszer Községért Közalapítvány

Akkor, két és fél évtizeddel ezelőtt tisztségviselőként még nem – akkoriban Tajti László volt a kuratóriumi elnök –, de utána, mintegy 22 esztendeje már ő irányítja a közalapítvány tevékenységét. Az ünnepséget a polgármesteri hivatal házasságkötő termében tartották, emléklapot kaptak az önkormányzattól és volt szülinapi torta is. Emlékeztek, felidézték, hogy mikor és miben segítettek Pusztaszernek, nem volt könnyű, mert hosszú a lista.

Sörpadok, kirándulások, ünnepek

Tevékenységük a mai napig szerteágazó. A leltárkészítésben Sági Mihályné Terike segített, és remekül szemlélteti a színes palettát és a sok tennivalót, hogy akadt olyan tétel, ami már szinte az elköszönéskor, beszélgetésünk végén jutott eszébe.

– A községi rendezvények és ünnepek lebonyolításában mindig részt vettünk, említhetem itt augusztus 20-át, az adventi és karácsonyi időszakot, a szülők bálját, a szüreti felvonulást és a traktoros találkozók. Tizennyolc garnitúra sörpadot és asztalt is vettünk, pályázatokkal segítettünk, annak köszönhetjük az események színvonalát növelő mobilszínpadot és a hangosítást, már 5 éve működnek – sorolta Terike.

A sportot is támogatják, például a lábtoll-labdát, a sakkot, korábban a labdarúgóknak is vásároltak kellékeket, felszereléseket, de ez a sportág már régóta nem létezik a faluban, megszűnt. A támogatásokhoz rendszeresen csatlakoznak a helyi képviselők, felajánlva tiszteletdíjukat. A Pusztaszeri Dalárdának két garnitúra egyenruhát vettek, és segítik utazásaikat is, amit teljesen megérdemelnek, mert a dalárdások aktív szereplői a községi rendezvényeknek. Az iskola és az óvoda sem maradhatott ki, előbbi új és modern padokat és asztalokat, utóbb játékokat kapott tőlük, de segítik rendezvényeiket és kirándulásaikat, utóbbiakra jó példa a vadaspark és bábszínház.

És a természetfilm fesztivál 

– Kevesen tudhatják, hogy a mára országos hírűvé vált természetfilm fesztivál Pusztaszerről indult a Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatásával és szervezésében. Hét évig voltunk házigazdák, és a végén már nemzetközi volt, tőlünk Gödöllő vette át, majd Veszprémbe költözött – említette meg Sági Mihályné Terike. Már búcsúztunk, amikor eszébe jutott a közelmúlt egyik kedves eseménye, a Munkástelep fennállásának 100 éves évfordulójára rendezett ünnepség, természetesen abban is vállaltak szerepet, akárcsak a lélekharang állításában a temetőben, valamint a templomépítésre is rendeztek gyűjtést.
 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu