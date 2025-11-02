Főszerep a falu életében, Pusztaszer Községért Közalapítvány – galériával

A Pusztaszer Községért Közalapítvány a napokban ünnepelte 25 éves fennállását, anno a jelenlegi kuratóriumi elnök, Sági Mihályné Terike alapította, alpolgármesteri tiszteletdíját ajánlotta fel a célra.

A Pusztaszer Községért Közalapítvány 25 éve főszerepet játszik a község életében. Ftoó: Szabó Zsófia

Pusztaszer Községért Közalapítvány

Akkor, két és fél évtizeddel ezelőtt tisztségviselőként még nem – akkoriban Tajti László volt a kuratóriumi elnök –, de utána, mintegy 22 esztendeje már ő irányítja a közalapítvány tevékenységét. Az ünnepséget a polgármesteri hivatal házasságkötő termében tartották, emléklapot kaptak az önkormányzattól és volt szülinapi torta is. Emlékeztek, felidézték, hogy mikor és miben segítettek Pusztaszernek, nem volt könnyű, mert hosszú a lista.

Sörpadok, kirándulások, ünnepek

Tevékenységük a mai napig szerteágazó. A leltárkészítésben Sági Mihályné Terike segített, és remekül szemlélteti a színes palettát és a sok tennivalót, hogy akadt olyan tétel, ami már szinte az elköszönéskor, beszélgetésünk végén jutott eszébe.

– A községi rendezvények és ünnepek lebonyolításában mindig részt vettünk, említhetem itt augusztus 20-át, az adventi és karácsonyi időszakot, a szülők bálját, a szüreti felvonulást és a traktoros találkozók. Tizennyolc garnitúra sörpadot és asztalt is vettünk, pályázatokkal segítettünk, annak köszönhetjük az események színvonalát növelő mobilszínpadot és a hangosítást, már 5 éve működnek – sorolta Terike.

A sportot is támogatják, például a lábtoll-labdát, a sakkot, korábban a labdarúgóknak is vásároltak kellékeket, felszereléseket, de ez a sportág már régóta nem létezik a faluban, megszűnt. A támogatásokhoz rendszeresen csatlakoznak a helyi képviselők, felajánlva tiszteletdíjukat. A Pusztaszeri Dalárdának két garnitúra egyenruhát vettek, és segítik utazásaikat is, amit teljesen megérdemelnek, mert a dalárdások aktív szereplői a községi rendezvényeknek. Az iskola és az óvoda sem maradhatott ki, előbbi új és modern padokat és asztalokat, utóbb játékokat kapott tőlük, de segítik rendezvényeiket és kirándulásaikat, utóbbiakra jó példa a vadaspark és bábszínház.