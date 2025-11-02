1 órája
Főszerep a falu életében, Pusztaszer Községért Közalapítvány – galériával
Huszonöt éve működik és azóta jelentős szerepet játszik a község életében. A Pusztaszer Községért Közalapítvány Sági Mihályné Terikének köszönheti létét, alpolgármesterként ő alapította. Eddig is sokat tettek lakóhelyükért, és még idén is várnak rájuk feladatok.
A Pusztaszer Községért Közalapítvány a napokban ünnepelte 25 éves fennállását, anno a jelenlegi kuratóriumi elnök, Sági Mihályné Terike alapította, alpolgármesteri tiszteletdíját ajánlotta fel a célra.
Pusztaszer Községért Közalapítvány
Akkor, két és fél évtizeddel ezelőtt tisztségviselőként még nem – akkoriban Tajti László volt a kuratóriumi elnök –, de utána, mintegy 22 esztendeje már ő irányítja a közalapítvány tevékenységét. Az ünnepséget a polgármesteri hivatal házasságkötő termében tartották, emléklapot kaptak az önkormányzattól és volt szülinapi torta is. Emlékeztek, felidézték, hogy mikor és miben segítettek Pusztaszernek, nem volt könnyű, mert hosszú a lista.
Sörpadok, kirándulások, ünnepek
Tevékenységük a mai napig szerteágazó. A leltárkészítésben Sági Mihályné Terike segített, és remekül szemlélteti a színes palettát és a sok tennivalót, hogy akadt olyan tétel, ami már szinte az elköszönéskor, beszélgetésünk végén jutott eszébe.
– A községi rendezvények és ünnepek lebonyolításában mindig részt vettünk, említhetem itt augusztus 20-át, az adventi és karácsonyi időszakot, a szülők bálját, a szüreti felvonulást és a traktoros találkozók. Tizennyolc garnitúra sörpadot és asztalt is vettünk, pályázatokkal segítettünk, annak köszönhetjük az események színvonalát növelő mobilszínpadot és a hangosítást, már 5 éve működnek – sorolta Terike.
A sportot is támogatják, például a lábtoll-labdát, a sakkot, korábban a labdarúgóknak is vásároltak kellékeket, felszereléseket, de ez a sportág már régóta nem létezik a faluban, megszűnt. A támogatásokhoz rendszeresen csatlakoznak a helyi képviselők, felajánlva tiszteletdíjukat. A Pusztaszeri Dalárdának két garnitúra egyenruhát vettek, és segítik utazásaikat is, amit teljesen megérdemelnek, mert a dalárdások aktív szereplői a községi rendezvényeknek. Az iskola és az óvoda sem maradhatott ki, előbbi új és modern padokat és asztalokat, utóbb játékokat kapott tőlük, de segítik rendezvényeiket és kirándulásaikat, utóbbiakra jó példa a vadaspark és bábszínház.
És a természetfilm fesztivál
– Kevesen tudhatják, hogy a mára országos hírűvé vált természetfilm fesztivál Pusztaszerről indult a Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatásával és szervezésében. Hét évig voltunk házigazdák, és a végén már nemzetközi volt, tőlünk Gödöllő vette át, majd Veszprémbe költözött – említette meg Sági Mihályné Terike. Már búcsúztunk, amikor eszébe jutott a közelmúlt egyik kedves eseménye, a Munkástelep fennállásának 100 éves évfordulójára rendezett ünnepség, természetesen abban is vállaltak szerepet, akárcsak a lélekharang állításában a temetőben, valamint a templomépítésre is rendeztek gyűjtést.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
A bringások és gördeszkások új kedvence lett az algyői különleges pumpapálya – galériával, videóval