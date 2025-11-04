november 4., kedd

3 órája

A hősök köztünk járnak – véradásra készülnek a szegedi Árkádban

Címkék#Árkád Szeged#véradás#Magyar Vöröskereszt

November 9-én a szegedi Árkád ad otthont egy különleges jótékonysági eseménynek, ahol bárki hozzájárulhat a Magyar Vöröskereszt életmentő munkásságához. Mutatjuk a részleteket!

Kis Zoltán

A mindennapok rohanásában könnyű elfelejteni, hogy néhány perc odafigyeléssel akár életeket is menthetünk. A véradás az egyik legegyszerűbb, mégis legnemesebb módja annak, hogy segítsünk másokon – most a szegedi Árkádban adódik erre lehetőség. 

Véradás a szegedi Árkádban.
A szegedi Árkádban lesz lehetőségünk, hogy véradással segítsünk. Fotó: DM

Legutóbb újraélesztést tanulhattunk, most véradással segíthetünk - a szegedi Árkád jótékonysági akciónak ad otthont 

Október 16-án a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesületének tagjai, valamint a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezetének önkéntesei különleges programokkal készült az érdeklődőknek. Elméleti és gyakorlati oktatás keretei között vezették be a kíváncsi természetű személyeket az elsősegélynyújtás rejtelmeibe. 

A következő egészségügyi rendezvényen a Magyar Vöröskereszt munkásságát támogathatjuk, méghozzá váradás formájában. November 9-én, 10 és 17 óra között lesz lehetőségünk arra, hogy egy aprónak tűnő, de annál jóval nagyobb jelentőségű cselekedettel segítsünk. A szegedi Árkád -1. szintjén kialakított állomáson kerül sor a jótékonysági akcióra. A véradás mellett egyéb meglepetésekben lehet részünk, egy játékkal jutalmazzák a részvételünket, amelynek keretei között egy 100.000 forint értékű ÁRKÁD ajándékutalványt nyerhetünk. 

A Magyar Vöröskereszt elkötelezett tevékenységet folytat 

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a véradásszervezésben, és évente 11–13 ezer eseményt koordinál országszerte. Céljuk, hogy minél több embert ösztönözzenek a véradásra, és továbbadják azt az üzenetet, hogy a segítségnyújtás valóban életet menthet.

