A hősök köztünk járnak – véradásra készülnek a szegedi Árkádban

A mindennapok rohanásában könnyű elfelejteni, hogy néhány perc odafigyeléssel akár életeket is menthetünk. A véradás az egyik legegyszerűbb, mégis legnemesebb módja annak, hogy segítsünk másokon – most a szegedi Árkádban adódik erre lehetőség.

A szegedi Árkádban lesz lehetőségünk, hogy véradással segítsünk. Fotó: DM

Legutóbb újraélesztést tanulhattunk, most véradással segíthetünk - a szegedi Árkád jótékonysági akciónak ad otthont

Október 16-án a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesületének tagjai, valamint a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezetének önkéntesei különleges programokkal készült az érdeklődőknek. Elméleti és gyakorlati oktatás keretei között vezették be a kíváncsi természetű személyeket az elsősegélynyújtás rejtelmeibe.

A következő egészségügyi rendezvényen a Magyar Vöröskereszt munkásságát támogathatjuk, méghozzá váradás formájában. November 9-én, 10 és 17 óra között lesz lehetőségünk arra, hogy egy aprónak tűnő, de annál jóval nagyobb jelentőségű cselekedettel segítsünk. A szegedi Árkád -1. szintjén kialakított állomáson kerül sor a jótékonysági akcióra. A véradás mellett egyéb meglepetésekben lehet részünk, egy játékkal jutalmazzák a részvételünket, amelynek keretei között egy 100.000 forint értékű ÁRKÁD ajándékutalványt nyerhetünk.

A Magyar Vöröskereszt elkötelezett tevékenységet folytat

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a véradásszervezésben, és évente 11–13 ezer eseményt koordinál országszerte. Céljuk, hogy minél több embert ösztönözzenek a véradásra, és továbbadják azt az üzenetet, hogy a segítségnyújtás valóban életet menthet.