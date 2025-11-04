november 4., kedd

Bűntett

3 órája

Elfogták a szegedi dílert, aki fiatalkorúnak adott el illegális szereket

Címkék#bűnügyi#rendőrség#díler

Október végén a rendőrök elfogták azt a szegedi dílert, aki hónapokon keresztül kábítószereket és pszichoaktív anyagokat árult a városban, sőt maga is rendszeresen fogyasztotta a tiltott szereket.

Munkatársunktól

Október végén a rendőrség elfogta a szegedi dílert, aki 2024-ben kezdett kábítószereket és pszichoaktív anyagokat árulni. A férfi több vásárlóval is kapcsolatban állt, akikkel főként Szegeden találkozott, de saját otthonában is kínálta a kristályt és a marihuánát.

elkapták a szegedi dílert
A szegedi dílert kábítószer-kereskedelem gyanújával hallgatta ki a rendőrség. Fotó: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség

Elkapták a Szegedi dílert

A nyomozás szerint a szegedi díler rendszeresen értékesített drogot, és tavaly októberben egy fiatalkorúnak is eladott kristályt. A fiatal szervezetében a szakértői vizsgálat később kimutatta a tiltott szert.
A rendőrorvosi vizsgálat alapján a férfi maga is többféle szer hatása alatt állhatott – mintáiban THC, amfetamin és metamfetamin maradványait találták.
A szegedi dílert kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával hallgatták ki, és a rendőrök kezdeményezték letartóztatását.

