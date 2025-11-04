34 perce
Elfogták a szegedi dílert, aki fiatalkorúnak adott el illegális szereket
Október végén a rendőrök elfogták azt a szegedi dílert, aki hónapokon keresztül kábítószereket és pszichoaktív anyagokat árult a városban, sőt maga is rendszeresen fogyasztotta a tiltott szereket.
Október végén a rendőrség elfogta a szegedi dílert, aki 2024-ben kezdett kábítószereket és pszichoaktív anyagokat árulni. A férfi több vásárlóval is kapcsolatban állt, akikkel főként Szegeden találkozott, de saját otthonában is kínálta a kristályt és a marihuánát.
Elkapták a Szegedi dílert
A nyomozás szerint a szegedi díler rendszeresen értékesített drogot, és tavaly októberben egy fiatalkorúnak is eladott kristályt. A fiatal szervezetében a szakértői vizsgálat később kimutatta a tiltott szert.
A rendőrorvosi vizsgálat alapján a férfi maga is többféle szer hatása alatt állhatott – mintáiban THC, amfetamin és metamfetamin maradványait találták.
A szegedi dílert kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával hallgatták ki, és a rendőrök kezdeményezték letartóztatását.
