Új korszak kezdődik a szegedi komposztfutároknál, most megvalósítják álmukat

A szegedi komposztfutárok lelkes tevékenysége új állomáshoz ért. A TESCO Start a jövőért pályázatának hála jelentős fejlesztéseket tudnak végrehajtani a kialakított közösségi kertben.

A szegedi komposztfutárok tevékenysége új fejezethez ért. Fotó: ill. / archív Fotó: Karnok Csaba

A Tesco által hirdetett pályázat hatalmas lehetőség – a szegedi komposztfutárok közösségi tere felvirágozik

A szegedi komposztfutárok egyre nagyobb közönséget érnek el lelkiismeretes munkájuknak köszönhetően, egyre több iskolás csoport és zöld közösség jelentkezik náluk, hogy foglalkozásokon vehessen részt kint a zöldben, a panelrengeteg közepén, a komposztálók és a parcellák által körülvéve.

– A pályázatra való jelentkezés során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy pontos képet tudjunk adni arról, hogy az általunk megálmodott közösségi tér miért fontos, milyen nagyszerű célokat fog szolgálni – mondta Veszprémi Szilveszter a Megálló Közösségi Ház rendezvényszervezője. A pályázatnak természetesen volt egy jelentkezési szakasza, majd ezt követte a szavazási időszak. Két másik szervezettel voltunk versenyben, nekünk a harmadik helyet sikerült bezsebelnünk – egészítette ki.

A projekt megvalósulásaként egy olyan közösségi tér kialakítására törekednek, amely lehetőséget nyújt rajta, hogy a hozzájuk érkező diákokat és zöld közösségeket kényelmes, nem tantermi környezetben tudják fogadni.

– A pályázatnak köszönhetően a gyerekek nagy kedvence, a kertben található hengerrosta is megújul. Az építési tevékenységben kertészek és önkéntesek is aktívan részt vesznek – mondta Veszprémi Szilveszter.

Közösségi kertépítésre invitálják az érdeklődőket

November 8. és 9. között (9 – 17 óra) kerül sor a közösségi kertépítésre, amelyre a szervezők hatalmas szeretettel várnak minden kertészkedni, barkácsolni és építeni vágyót.

– A padok kihelyezése mellett egy tűzrakóhely kialakítása is tervben van. Emellett madáretetőt építünk és növényeket ültetünk – mondta a rendezvényszervező.