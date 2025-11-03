1 órája
Negyedszázados barátság: a Szegedi Vízmű újabb állatot fogadott örökbe a Vadasparkban
A 25 évre visszanyúló közös munkát ünnepelte a Vízmű és a Szegedi Vadaspark. A jubileum alkalmából a Szegedi Vízmű munkatársai nemcsak szakmai segítségükkel, hanem újabb örökbefogadással fejezték ki elkötelezettségüket a vadaspark iránt.
A Szegedi Vízmű immáron 25 éve lelkes támogatója a Szegedi Vadasparknak. 2000 decembere óta kiemelten támogatják őket úgy, hogy szakmai hátterükkel segítik a park működését, évente 800 – 1000 munkaórában.
A Szegedi Vízmű több fronton segíti a Vadasparkot
Munkatársaik és szakembereik rendszerint részt vesznek az egyes állatok életterének építésében és kialakításában, emellett folyamatosan monitorozzák a park területén fekvő élővizek minőségét. Nem utolsó sorban közös rendezvényeik megvalósításában is aktív szerepet vállalnak.
„Az elmúlt negyedszázad során a Vízmű és a Vadaspark szakemberei, dolgozói között nagyon jó munkakapcsolat alakul ki, mely nagymértékben segítik a feladatok zökkenőmentes végrehajtását” – írják közleményükben.
Nem csupán aktív segítők, de lelkes örökbefogadók is
Az elmúlt 25 évben a Szegedi Vízmű a Vadaspark több lakóját is örökbe fogadta: Tigit és Chippot a törpevízilovakat, Kowalskit a pápaszemes pingvint, illetve legutóbb Csülöknek az orrszarvúnak lettek „gazdái”.
Az együttműködés 25. évfordulójának alkalmából a hazánkban fokozottan védett barnamedvéket, Micit és Ursulát fogadták örökbe. A sikeres örökbefogadást igazoló tábla átadására a Szegedi Vadasparkban került sor, melynek keretei között Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója köszönte meg a Istókovics Zoltánnak és munkatársainak az elmúlt évek kemény munkáját.
