november 3., hétfő

Győző névnap

13°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
25 éve együtt

1 órája

Negyedszázados barátság: a Szegedi Vízmű újabb állatot fogadott örökbe a Vadasparkban

Címkék#jubileum#Szegedi Vadaspak#Szegedi Vízmű#együttműködés

A 25 évre visszanyúló közös munkát ünnepelte a Vízmű és a Szegedi Vadaspark. A jubileum alkalmából a Szegedi Vízmű munkatársai nemcsak szakmai segítségükkel, hanem újabb örökbefogadással fejezték ki elkötelezettségüket a vadaspark iránt.

Kis Zoltán

A Szegedi Vízmű immáron 25 éve lelkes támogatója a Szegedi Vadasparknak. 2000 decembere óta kiemelten támogatják őket úgy, hogy szakmai hátterükkel segítik a park működését, évente 800 – 1000 munkaórában. 

A Szegedi Vízmű több fronton segíti a Vadasparkot
Istókovics Zoltán, a Szegedi Vízmű vezérigazgatója vette át az örökbefogadást igazoló táblát. Fotó: Szegedi Vízmű 

A Szegedi Vízmű több fronton segíti a Vadasparkot

Munkatársaik és szakembereik rendszerint részt vesznek az egyes állatok életterének építésében és kialakításában, emellett folyamatosan monitorozzák a park területén fekvő élővizek minőségét. Nem utolsó sorban közös rendezvényeik megvalósításában is aktív szerepet vállalnak.

„Az elmúlt negyedszázad során a Vízmű és a Vadaspark szakemberei, dolgozói között nagyon jó munkakapcsolat alakul ki, mely nagymértékben segítik a feladatok zökkenőmentes végrehajtását” – írják közleményükben.

Nem csupán aktív segítők, de lelkes örökbefogadók is

Az elmúlt 25 évben a Szegedi Vízmű a Vadaspark több lakóját is örökbe fogadta: Tigit és Chippot a törpevízilovakat, Kowalskit a pápaszemes pingvint, illetve legutóbb Csülöknek az orrszarvúnak lettek „gazdái”.

Az együttműködés 25. évfordulójának alkalmából a hazánkban fokozottan védett barnamedvéket, Micit és Ursulát fogadták örökbe. A sikeres örökbefogadást igazoló tábla átadására a Szegedi Vadasparkban került sor, melynek keretei között Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója köszönte meg a Istókovics Zoltánnak és munkatársainak az elmúlt évek kemény munkáját.
 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu