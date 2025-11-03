Negyedszázados barátság: a Szegedi Vízmű újabb állatot fogadott örökbe a Vadasparkban

A Szegedi Vízmű immáron 25 éve lelkes támogatója a Szegedi Vadasparknak. 2000 decembere óta kiemelten támogatják őket úgy, hogy szakmai hátterükkel segítik a park működését, évente 800 – 1000 munkaórában.

Istókovics Zoltán, a Szegedi Vízmű vezérigazgatója vette át az örökbefogadást igazoló táblát. Fotó: Szegedi Vízmű

A Szegedi Vízmű több fronton segíti a Vadasparkot

Munkatársaik és szakembereik rendszerint részt vesznek az egyes állatok életterének építésében és kialakításában, emellett folyamatosan monitorozzák a park területén fekvő élővizek minőségét. Nem utolsó sorban közös rendezvényeik megvalósításában is aktív szerepet vállalnak.

„Az elmúlt negyedszázad során a Vízmű és a Vadaspark szakemberei, dolgozói között nagyon jó munkakapcsolat alakul ki, mely nagymértékben segítik a feladatok zökkenőmentes végrehajtását” – írják közleményükben.

Nem csupán aktív segítők, de lelkes örökbefogadók is

Az elmúlt 25 évben a Szegedi Vízmű a Vadaspark több lakóját is örökbe fogadta: Tigit és Chippot a törpevízilovakat, Kowalskit a pápaszemes pingvint, illetve legutóbb Csülöknek az orrszarvúnak lettek „gazdái”.

Az együttműködés 25. évfordulójának alkalmából a hazánkban fokozottan védett barnamedvéket, Micit és Ursulát fogadták örökbe. A sikeres örökbefogadást igazoló tábla átadására a Szegedi Vadasparkban került sor, melynek keretei között Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója köszönte meg a Istókovics Zoltánnak és munkatársainak az elmúlt évek kemény munkáját.

