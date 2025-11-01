Ezt kapják a vásárhelyi szobrászok: az egész város ismeri őket, mégis kérnek tőlük szakmai önéletrajzot és referenciát

A vásárhelyi önkormányzat 5 évre 20 millió forintos keretet biztosít a városban élő művészeknek, több szobor, közterületi alkotás készítésére. Ölelő Olgára ellenben Márki-Zay Péterék 32 milliót költöttek.

A Kossuth tér felújított része, amit a nyáron adtak át, is szerepel az esetleges helyszínek között. Fotó: Kovács Erika

Márki-Zay Péter: Nincs magyarabb étel, mint a lecsó, pedig a paprika amerikai

Márki-Zay Péter tavasszal Dániában járt, a fiát látogatta meg. Akkor ismerkedett meg Thomas Dambo újrahasznosító művész tevékenységével. Annyira megtetszett neki, hogy felvette Damboval a kapcsolatot és megállapodtak, hogy Vásárhelyen is épüljön egy troll, méghozzá 32 millió forintból, úgy, hogy ez előzetesen nem volt betervezne a 2025-ös költségvetésbe. Az idei, áprilisi közgyűlésen dőlt el az is, hogy a vásárhelyi képzőművészeket is támogatják, de 5 évre csak 20 millió forinttal. Márki-Zay Péter akkor azzal indokolta, hogy miért van ez a hatalmas különbség a dán és a vásárhelyi szobrászok támogatása között, hogy „Amikor kihangsúlyozzuk, hogy egy dán, nemzetközileg ismert szobrász, nagy idegenforgalmat generálni képes műve és/vagy helyi, magyar vásárhelyi művészeknek a művei, nem célszerű szembeállítani a két lehetőséget. A magyar kultúra befogadó jellege mindig is fejlődött a külső hatások által. Vagyis ezért én nem utasítanám el Thomas Dambo műveit, azért mert nem a vásárhelyi ízlést, vagy fazekasvilágot tükrözi. Nincs magyarabb étel, mint a lecsó, pedig a paprika amerikai.” Azóta Dambo raklapokból és hulladékfákból alkotott műve elkészült a Kása-erdőben, sokan látogatják.

Szobor: a vásárhelyi művészeknek csak csurran-cseppen

A vásárhelyi művészeknek pedig a napokban írta ki az önkormányzat az 5 évre szóló, összesen 20 millió forintos pályázatot városi tulajdonú ingatlanra készítendő szobrok készítésére. A kiírás szerint a város célja a helyi képzőművészek támogatása és hogy az alkotásokkal a város kulturális örökségét gazdagítsák és a közösségi terek művészeti értékét növeljék.

A támogatás keretösszege a 2025–2029 közötti időszakban összesen 20 millió forint, amelyből több pályamű is megvalósítható. „Támogatott tevékenységek: új köztéri szobor/alkotás tervezése és kivitelezése. Szobor elhelyezése önkormányzati tulajdonban álló közterületen, közparkban, zöldterületen. A megvalósításhoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése, szállítás, alapozás, installáció költségei.” - áll a pályázati kiírásban.