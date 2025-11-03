Halálos baleset a röszkei határnál: gondatlanság vezetett a tragédiához

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a targoncakezelővel szemben, aki egy ember halálát okozta két évvel ezelőtt. A vádlott a röszkei határnál egy kamionról rakodott át árut, amikor két szekrény a targonca villájáról kibillent, és ráesett a teherautó-sofőrére, aki a helyszínen életét vesztette.

Halálos áldozatot követelet a targoncakezelő gondatlansága. Illusztráció: Shutterstock

Gondatlan veszélyeztetéssel vádolják a targoncakezelőt

A halálos baleset bekövetkezéséért a felelősség a vádlottat terheli. Nem vette ugyanis figyelembe az emelt rakomány súlypontjának magasságát, sem azt, hogy azok megbillenhetnek. A vádlott a munkavégzéskor nem győződött meg arról sem, hogy a rakodás hatókörében tartózkodik-e valaki.

A járási ügyészség a vádlottat halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja. Vádiratában az ügyészség indítvány tett a tettét beismerő férfi bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.