39 perce
Halálos baleset a röszkei határnál: gondatlanság vezetett a tragédiához
Vádat emeltek azzal a gondatlan targoncakezelő férfi ellen, aki óvatlanul végzett átrakodás során egy ember halálát okozta.
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a targoncakezelővel szemben, aki egy ember halálát okozta két évvel ezelőtt. A vádlott a röszkei határnál egy kamionról rakodott át árut, amikor két szekrény a targonca villájáról kibillent, és ráesett a teherautó-sofőrére, aki a helyszínen életét vesztette.
Gondatlan veszélyeztetéssel vádolják a targoncakezelőt
A halálos baleset bekövetkezéséért a felelősség a vádlottat terheli. Nem vette ugyanis figyelembe az emelt rakomány súlypontjának magasságát, sem azt, hogy azok megbillenhetnek. A vádlott a munkavégzéskor nem győződött meg arról sem, hogy a rakodás hatókörében tartózkodik-e valaki.
A járási ügyészség a vádlottat halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja. Vádiratában az ügyészség indítvány tett a tettét beismerő férfi bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.
