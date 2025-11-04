november 4., kedd

Károly névnap

10°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Botrány

46 perce

Nyomozás: Vizsgálják, tényleg meztelenül és tízesével szállították-e a halottakat puttonyos kocsiban

Címkék#Czirbus Gábor#rendőrség#hangfelvétel#Makói Járási Ügyészség

Súlyos állítások hangzottak el egy Csongrád-Csanád vármegyei temetkezési szolgáltató néhány hónappal ezelőtti közgyűlésén, amelyről a nyáron kiszivárgott egy hangfelvétel. A felvételen egy hozzászóló azt állította, hogy egy temetkezési cég tízesével, meztelenül, puttonyos kocsiban viszi hamvasztásra az elhunytakat – ami, ha valóban így történt, súlyos kegyeletsértésnek számít.

Kovács Erika

Kiderült, hogy az ügyészség már nyomozást rendelt el az ügyben. Erről Czirbus Gábor számolt be, aki kiemelte: a vizsgálat tisztázni fogja, valóban történtek-e bűncselekmények a térségben működő temetkezési szolgáltatóknál.

temetkezési szolgáltató
Súlyos állítások hallhatók egy kiszivárgott hangfelvételen, a temetkezési szolgáltatók közgyűlésén. Illusztráció: Shutterstock

Kiszivárgott a hangfelvétel

– Sajnos a magyar szabályozás a temetkezési törvények kapcsán nem követel szigorú számadást. Nem. Nem követel. Sem nem követel a hamvasztási kérdésekben, például, hogy ki hány személyt hamvaszt el egy kemencenyitáskor. Semmilyen jelenlegi szabályozás nincs. Nincs róla, semmilyen jellegű szabályozás nincs róla! Felháborító! – hallatszott az ominózus hangfelvételen

A férfi azt is állította, hogy a halottak szállítása sincs megfelelően szabályozva Magyarországon.

– Ömlesztve szállítják a halottakat bizonyos vállalatok – mondta, majd halkan meg is jegyezte, melyik Csongrád-Csanád vármegyei település irányába történhet ez. A felvételen az is elhangzik: van olyan adatuk, hogy tízesével, meztelenül szállítanak halottakat puttonyos kocsikban.

A hanganyagot Czirbus Gábor, a Fidesz 4-es választókerületi elnöke is meghallgatta, és még augusztusban feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.

Alaposnak ítélték a panaszt, lesz nyomozás

Fejlemény, hogy az ügyészség nyomozást rendelt el a temetkezési botrányban.

– Érdemes volt ütni a vasat, mégis nyomozás indulhat a nyáron kirobbant, s a Csongrád-Csanád vármegyei lakosokat joggal felháborító temetkezési botrányban! A napokban kaptam kézhez a Makói Járási Ügyészség határozatát, melyben alaposnak ítélték meg az azzal kapcsolatosan tett panaszomat, hogy a rendőrség első körben elutasította a feljelentésemet – írta a hivatalos Facebook oldalán Czirbus Gábor, aki előremutatónak tartja a döntést.

A nyomozás deríti ki, történt-e visszaélés bizonyos temetkezési szolgáltatóknál

- Mivel a sajtóban megjelent információk és hangfelvétel szerintük is felveti a bűncselekmények gyanúját, az illetékes hatóságoknak nyomozást kell indítaniuk kegyeletsértés, illetve költségvetési csalás kapcsán is. A részletes és mindenre kiterjedő vizsgálatok majd felderítik, valóban történtek-e bűncselekmények a térségünkben működő temetkezési vállalkozásoknál, s ha igen, akkor kik a felelősök a jogsértésekért, visszaélésekért. Valamennyiünk érdeke, hogy tisztázódjon ez a súlyos ügy, s ne fordulhasson elő, hogy elhunyt szeretteink nem kapják meg a méltó végtisztességet. Ha valóban halottgyalázó gyakorlat valósult meg bármelyik temetkezési cég működése során, akkor szükségesnek tartom az érintettek lehető legszigorúbb felelősségre vonását! - fogalmazott Czirbus Gábor.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu