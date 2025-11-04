Nyomozás: Vizsgálják, tényleg meztelenül és tízesével szállították-e a halottakat puttonyos kocsiban

Kiderült, hogy az ügyészség már nyomozást rendelt el az ügyben. Erről Czirbus Gábor számolt be, aki kiemelte: a vizsgálat tisztázni fogja, valóban történtek-e bűncselekmények a térségben működő temetkezési szolgáltatóknál.

Súlyos állítások hallhatók egy kiszivárgott hangfelvételen, a temetkezési szolgáltatók közgyűlésén. Illusztráció: Shutterstock

Kiszivárgott a hangfelvétel

– Sajnos a magyar szabályozás a temetkezési törvények kapcsán nem követel szigorú számadást. Nem. Nem követel. Sem nem követel a hamvasztási kérdésekben, például, hogy ki hány személyt hamvaszt el egy kemencenyitáskor. Semmilyen jelenlegi szabályozás nincs. Nincs róla, semmilyen jellegű szabályozás nincs róla! Felháborító! – hallatszott az ominózus hangfelvételen.

A férfi azt is állította, hogy a halottak szállítása sincs megfelelően szabályozva Magyarországon.

– Ömlesztve szállítják a halottakat bizonyos vállalatok – mondta, majd halkan meg is jegyezte, melyik Csongrád-Csanád vármegyei település irányába történhet ez. A felvételen az is elhangzik: van olyan adatuk, hogy tízesével, meztelenül szállítanak halottakat puttonyos kocsikban.

A hanganyagot Czirbus Gábor, a Fidesz 4-es választókerületi elnöke is meghallgatta, és még augusztusban feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.

Alaposnak ítélték a panaszt, lesz nyomozás

Fejlemény, hogy az ügyészség nyomozást rendelt el a temetkezési botrányban.

– Érdemes volt ütni a vasat, mégis nyomozás indulhat a nyáron kirobbant, s a Csongrád-Csanád vármegyei lakosokat joggal felháborító temetkezési botrányban! A napokban kaptam kézhez a Makói Járási Ügyészség határozatát, melyben alaposnak ítélték meg az azzal kapcsolatosan tett panaszomat, hogy a rendőrség első körben elutasította a feljelentésemet – írta a hivatalos Facebook oldalán Czirbus Gábor, aki előremutatónak tartja a döntést.

A nyomozás deríti ki, történt-e visszaélés bizonyos temetkezési szolgáltatóknál

- Mivel a sajtóban megjelent információk és hangfelvétel szerintük is felveti a bűncselekmények gyanúját, az illetékes hatóságoknak nyomozást kell indítaniuk kegyeletsértés, illetve költségvetési csalás kapcsán is. A részletes és mindenre kiterjedő vizsgálatok majd felderítik, valóban történtek-e bűncselekmények a térségünkben működő temetkezési vállalkozásoknál, s ha igen, akkor kik a felelősök a jogsértésekért, visszaélésekért. Valamennyiünk érdeke, hogy tisztázódjon ez a súlyos ügy, s ne fordulhasson elő, hogy elhunyt szeretteink nem kapják meg a méltó végtisztességet. Ha valóban halottgyalázó gyakorlat valósult meg bármelyik temetkezési cég működése során, akkor szükségesnek tartom az érintettek lehető legszigorúbb felelősségre vonását! - fogalmazott Czirbus Gábor.