NKFH

3 órája

Listeriát és növényvédőszert találtak élelmiszerekben – ha ilyet vettél, ne edd meg!

Ha bármelyik terméket megvette, semmi esetre se fogyassza el. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos oldalán adott ki felhívást a termékvisszahívás miatt.

Bátori Attila

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ismét figyelmeztetést adott ki. A frissen kiadott termékvisszahívás egy mungóbabot és egy lazacfilét is érint.

Termékvisszahívás miatt adtak ki felhívást.
Termékvisszahívás: figyelmeztetést adott ki Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Forrás: Illusztráció / MW-archív

Milyen élelmiszereket érint a most kiadott termékvisszahívás?

A most kiadott termékvisszahívás az alábbi két terméket érinti:

  • A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. által forgalmazott Norvég Lazacfilé füstölt szeletelt 100 g terméket,
  • a GOLDEN CHEF márkájú, Thaiföldről származó mungóbabot.

Miért hívta vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Norvég Lazacfilé füstölt szeletelt 100 g terméket?

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azért hívta vissza a Norvég Lazacfilé füstölt szeletelt 100 g terméket, mert abban hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra. 

Miért volt szükség a GOLDEN CHEF márkájú, Thaiföldről származó mungóbab visszahívására?

A GOLDEN CHEF márkájú, Thaiföldről származó mungóbab visszahívására azért volt szükség, mert hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó mennyiségben növényvédőszer tartalmat mutattak ki olvasható az NKFH oldalán.

Melyek az érintett termékek pontos adatai?

Norvég Lazacfilé füstölt szeletelt 100 g

  • Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025
  • Tételazonosító: LOT20112025
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Facebook-oldala

Mungóbab

  • Márka: GOLDEN CHEF
  • Kiszerelés: 400 g
  • MMI: 10/04/2027
  • Cikkszám: 4640
  • Gyártó: Oriental Food Co., LTD. (Thaiföld)
  • Importőr: Asia Express Food (Hollandia)
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Facebook-oldala

Termékvisszahívás: ha ilyet vettél, ne edd meg

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felhívta a figyelmet, senki ne fogyasszon az érintett termékekből.

