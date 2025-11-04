Listeriát és növényvédőszert találtak élelmiszerekben – ha ilyet vettél, ne edd meg!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ismét figyelmeztetést adott ki. A frissen kiadott termékvisszahívás egy mungóbabot és egy lazacfilét is érint.

Termékvisszahívás: figyelmeztetést adott ki Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Forrás: Illusztráció / MW-archív

Milyen élelmiszereket érint a most kiadott termékvisszahívás?

A most kiadott termékvisszahívás az alábbi két terméket érinti:

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. által forgalmazott Norvég Lazacfilé füstölt szeletelt 100 g terméket,

a GOLDEN CHEF márkájú, Thaiföldről származó mungóbabot.

Miért hívta vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Norvég Lazacfilé füstölt szeletelt 100 g terméket?

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azért hívta vissza a Norvég Lazacfilé füstölt szeletelt 100 g terméket, mert abban hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.

Miért volt szükség a GOLDEN CHEF márkájú, Thaiföldről származó mungóbab visszahívására?

A GOLDEN CHEF márkájú, Thaiföldről származó mungóbab visszahívására azért volt szükség, mert hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó mennyiségben növényvédőszer tartalmat mutattak ki olvasható az NKFH oldalán.

Melyek az érintett termékek pontos adatai?

Norvég Lazacfilé füstölt szeletelt 100 g

Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025

Tételazonosító: LOT20112025

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Norvég Lazacfilé füstölt szeletelt 100 g

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Facebook-oldala

Mungóbab

Márka: GOLDEN CHEF

Kiszerelés: 400 g

MMI: 10/04/2027

Cikkszám: 4640

Gyártó: Oriental Food Co., LTD. (Thaiföld)

Importőr: Asia Express Food (Hollandia)

GOLDEN CHEF mungóbab

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Facebook-oldala

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felhívta a figyelmet, senki ne fogyasszon az érintett termékekből.