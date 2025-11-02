A gyerekek is veszélyben lehetnek: mérgező edények kerültek két ismert bolt polcaira

Két boltból hívott vissza többféle étkezési eszközt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a napokban. A Tediben és a Pepcoban megvásárolható termékekből ugyanis határérték feletti anyagkioldódást tapasztaltak, ezért kezdeményezték a termékvisszahívást.

Mancs Őrjáratos készletet érint a termékvisszahívás. Illusztráció: NKFH

A gyerekek is veszélybe lehetnek

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett a bejelentés, miszerint Kínából származó és gyermekeknek szánt Mancs őrjárat motívumos kerámia tányérból, bögréből és tálból ólomkioldódást mértek. A termékekből egy lengyel forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a Pepco üzletekbe.

Az érintett termékek a következők:

PLU 620733 Mancs Őrjárat mintás kerámia bögre 230 ml

PLU 620734 Mancs Őrjárat mintás kerámia tál 540 ml

PLU 620736 Mancs Őrjárat mintás kerámia tányér 19 cm

Kínai gyártó: Zeal Ceramics LTD Shenzen

Lengyel kereskedő: Pepco Poland Sp z o.o

Hazai címzett: Pepco Hungary Kft. (1138 Budapest, Váci út 187.)

Az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Pepco Hungary Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NFKH nyomon követi.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

Miért baj a nehézfém-kioldódás? A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Formaldehid-kioldódás miatt hívják vissza a Tedi tálcáit. Illusztráció: NKFH

Termékvisszahívás a Tediből

A háztartási cikkeket forgalmazó üzletben is találtak problémás terméket. A Kínából származó melamin tálcákból ugyanis határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki. A termékekből a német TEDi GmbH & Co. KG forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a TEDi üzletekbe – figyelmeztet az NFKH.