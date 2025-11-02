13 perce
A gyerekek is veszélyben lehetnek: mérgező edények kerültek két ismert bolt polcaira
Ha mostanában vásárolt a Tedi vagy a Pepco üzletében étkezési eszközt, jobb ha figyel. Veszélyes anyagkioldódások miatt hívtak vissza termékeket. A termékvisszahívásban több tétel, köztük gyerekeknek szánt étkészlet is érintett.
Két boltból hívott vissza többféle étkezési eszközt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a napokban. A Tediben és a Pepcoban megvásárolható termékekből ugyanis határérték feletti anyagkioldódást tapasztaltak, ezért kezdeményezték a termékvisszahívást.
A gyerekek is veszélybe lehetnek
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett a bejelentés, miszerint Kínából származó és gyermekeknek szánt Mancs őrjárat motívumos kerámia tányérból, bögréből és tálból ólomkioldódást mértek. A termékekből egy lengyel forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a Pepco üzletekbe.
Az érintett termékek a következők:
- PLU 620733 Mancs Őrjárat mintás kerámia bögre 230 ml
- PLU 620734 Mancs Őrjárat mintás kerámia tál 540 ml
- PLU 620736 Mancs Őrjárat mintás kerámia tányér 19 cm
Kínai gyártó: Zeal Ceramics LTD Shenzen
Lengyel kereskedő: Pepco Poland Sp z o.o
Hazai címzett: Pepco Hungary Kft. (1138 Budapest, Váci út 187.)
Az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Pepco Hungary Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NFKH nyomon követi.
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!
Miért baj a nehézfém-kioldódás?
A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.
Termékvisszahívás a Tediből
A háztartási cikkeket forgalmazó üzletben is találtak problémás terméket. A Kínából származó melamin tálcákból ugyanis határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki. A termékekből a német TEDi GmbH & Co. KG forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a TEDi üzletekbe – figyelmeztet az NFKH.
A vállalkozás az NFKH-val együttműködve megtette saját hatáskörében a szükséges intézkedéseket, a kifogásolt tételt visszahívta. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NFKH nyomon követi.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
• A termékek megnevezése: Melamin tálca
• Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124
• Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG
• Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.)
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!
Miért baj a formadelhid-kioldódás?
A formaldehid élelmiszerekbe történő kioldódása általában szennyezőanyagként az élelmiszerrel érintkező anyagokból származik. A leggyakoribb és legtöbbször ellenőrzött probléma a műanyag edényekből, különösen a melamin-formaldehid gyantát tartalmazó termékekből való kioldódás, amit törésálló tulajdonságuk és sima felületük miatt előszeretettel használnak konyhai eszközökként. A formaldehid olyan vegyület, amelyet főként műanyag gyanták, ragasztók előállításához használnak, de megtalálható a kipufogógázokban és a cigarettafüstben is, szervezetbe kerülve hosszútávon növelheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát.
