1 órája
Fontos határidő közeleg Székkutason, sokakat érinthet
Székkutas önkormányzata idén is pályázott szociális célú tűzifa vásárlására, amit a Belügyminisztérium támogatott. Székkutas képviselő-testülete döntött arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük a lakosoknak, hogy kaphassanak tűzifa támogatást.
A kérelmezők november 15-ig nyújthatják be az igényüket az erre a célra készült nyomtatványon. Hogy mennyi tűzifa jut egy-egy családnak, ez attól függ, hány jogosult lesz.
Íme az egy főre jutó jövedelemhatár
Tűzifa támogatásra pályázhat, akinek a háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 220 százalékát, vagyis 62700 forintot, egyedül élő esetében a 250 százalékát, 71250 forintot. A jövedelmeket megfelelő módon igazolni kell, például nyugdíjértesítővel, munkáltatói kereseti igazolással, bérjegyzékkel stb. Nem számít hiteles jövedelemigazolásnak a bankszámlakivonat és a postai szelvény sem, kivéve a gyermekgondozási támogatásokat.
Tűzifa: egy háztartás, egy kérelem
Szabály az is, hogy kérelmet háztartásonként csak egy személy nyújthatja be. Az igényléseket az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani november 15-ig a Székkutasi Polgármesteri Hivatalban. Nyomtatványt személyesen is lehet kérni, vagy az önkormányzat honlapjáról is le tudják tölteni a lakosok.
Az ügyrendi bizottság bírálja el
A kérelmeket az önkormányzat ügyrendi és pénzügyi bizottsága bírálja el. Hogy mennyi fát kapnak az igénylők, ez a beérkezett és jóváhagyott kérelmek nagyságrendjétől függ.
