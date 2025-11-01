november 1., szombat

Új csalástípus fenyegeti a bankkártyád, segítünk hogyan kerülheted el a kellemetlenségeket

Új csalástípus jelent meg Magyarországon, amelyben a csalók hamis befektetési vagy banki ajánlatokkal veszik célba az áldozatokat. Mutatjuk, hogyan védekezhetsz ellene!

Egy új csalástípus során a támadók hamis „befektetési” vagy banki ajánlatokkal hívják letöltésre az áldozatokat, majd egy adathalász alkalmazással és az NFC-kapcsolaton keresztül beolvassák a bankkártyaadatokat. 

Új csalástípus terjed
Az új csalástípus során csalók hamis alkalmazásokkal és NFC-vel lopják el a bankkártyaadatokat. Illusztráció: Shutterstock

Így védekezz az új csalástípus ellen! 

A csalók a PIN-kód megszerzésével kombinálva érintéses használatra alkalmas automatáknál készpénzt vesznek fel a számláról. A szakértők szerint a védekezés kulcsa: csak hivatalos áruházból töltsünk le alkalmazást, soha ne adjuk ki a PIN-t, állítsunk be alacsony napi limitet, telepítsünk megbízható mobilbiztonsági szoftvert, kapcsoljuk be azonnali banki értesítéseket, és használjunk ujjlenyomat- vagy arcfelismeréses azonosítást – hívja fel a figyelmet az OTP Bank

