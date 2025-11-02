47 perce
Ebben a városban tíz utcában tilos az úttesten parkolni december közepéig
Az „Útfelújítások Hódmezővásárhelyen” projekt részeként Hódmezővásárhelyen a következő hetekben 10 utcában újítják fel az útburkolatot. Azt kéri a városvezetés, hogy ezekben az utcákban az útfelújítás idején, november 3-tól, vagyis hétfőtől december 12-ig ne parkoljanak a gépjárművek az úttesten.
Hódmezővásárhelyen az alábbi utcákat érinti az útfelújítás: Takács Ferenc utca, József Attila utca, Kovács József utca, Nyár-Levél utca, Rárósi út, Tulipán köz II., Batida-Gagarin utca, Andrássy út járda szakasza, Rónasági TSZ bekötő út.
Ezekben az utcákban felújítják a burkolatot, cserélik a szegélyeket, az aknafedlapokat szintre emelik. Az önkormányzat kérése, hogy november 3. és december 12. között senki ne parkoljon ezekben az utcákban az úttesten, vagy az úttest mellett, mert azzal a munkavégzést akadályozzák. A város és a kivitelezők a lakosság megértését kérik!
