Ebben a városban tíz utcában tilos az úttesten parkolni december közepéig

Hódmezővásárhelyen az alábbi utcákat érinti az útfelújítás: Takács Ferenc utca, József Attila utca, Kovács József utca, Nyár-Levél utca, Rárósi út, Tulipán köz II., Batida-Gagarin utca, Andrássy út járda szakasza, Rónasági TSZ bekötő út.

Az útfelújítás Hódmezővásárhely több utcáját is érinti. Illusztráció: Shutterstock

Ezekben az utcákban felújítják a burkolatot, cserélik a szegélyeket, az aknafedlapokat szintre emelik. Az önkormányzat kérése, hogy november 3. és december 12. között senki ne parkoljon ezekben az utcákban az úttesten, vagy az úttest mellett, mert azzal a munkavégzést akadályozzák. A város és a kivitelezők a lakosság megértését kérik!