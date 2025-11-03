Nem maradtak egyedül: egy város fogott össze a Vágó családért

Felesége elvesztése után Vágó Ádám egyedül maradt a 3 gyermekükkel az 5 és a 2 éves fiaival és a jelenleg 4 hónapos kislányával. A Vágó család élete örökre megváltozott.

Sokan futottak, hogy nevezésükkel segítsék a Vágó családot. Fotó forrása: Mindenki Számít Vásárhelyen Alapítvány

A Vágó család tragédiája sokakat meghatott

Szörnyű tragédiát élt át a nyáron a hódmezővásárhelyi Vágó család. Soha nem voltak olyan boldogok, mint akkor, hiszen immár 5 fősre gyarapodott a családjuk. A szülés rendben ment, de a kisbabájuk még csak egy hónapos volt, amikor derült égből érkezett a csapás. Dettike egyik éjjel rosszul lett, mint később kiderült, agyvérzést kapott. Ádám hiába hívta ki a mentőket azonnal, visszafordíthatatlan folyamatok indultak el a fiatal családanya agyában, Dettike néhány nap múlva elhunyt. Azóta minden megváltozott, az apa kettejük helyett is helyt áll, példásan neveli a három kicsit, de a munkából is kiesett.

A nevezési díjat ajánlották fel

A Mindenki Számít Vásárhelyen Alapítvány vasárnap nagyszabású futóversenyt szervezett, ahol mintegy 250-en álltak rajthoz. A résztvevők 3 különféle távból választhattak. A szervezők a nevezési díjat a családnak ajánlották fel.

Összefogás: Voltak, akik nem futottak, mégis elmentek

„Ma ismét bebizonyosodott, hogy Vásárhelyen valóban mindenki számít. A mai jótékonysági futáson közel 250 résztvevő mozdult meg egy nemes célért és összesen 1000000 forint gyűlt össze, hogy segítsük a Vágó családot, akik néhány hónapja tragikus körülmények között veszítették el édesanyjukat. Három kisgyermek maradt anyai ölelés nélkül, és édesapjuk Ádám nap mint nap mindent megtesz értük – most pedig mi tehettünk értük egy kicsit. Köszönjük mindenkinek, aki futott, sétált, önkéntesként segített, vagy akár csak egy mosollyal és adománnyal járult hozzá ehhez a csodás összefogáshoz. Voltak, akik nem futottak, mégis eljöttek – mert a szívük diktálta, hogy ott a helyük. Ez a nap a közösség, az együttérzés és a szeretet ünnepe volt. Köszönjük, Vásárhely! Köszönjük, hogy megmutattátok: az összefogás ereje határtalan – írták a szervezők az alapítvány hivatalos Facebook oldalán.