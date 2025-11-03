november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A jó ügyért futottak

44 perce

Nem maradtak egyedül: egy város fogott össze a Vágó családért

Címkék#Vágó Ádám#Vágó Bernadett#édesanya#tragédia

A Mindenki Számít Vásárhelyen Alapítvány futóversenyt szervezett a hódmezővásárhelyi Vágó család megsegítésére. A Vágó család a nyáron veszítette el az édesanyát, Vágó Bernadettet legkisebb gyermekük 1 hónapos korában ragadta el a halál. Agyvérzésben hunyt el.

Kovács Erika

Felesége elvesztése után Vágó Ádám egyedül maradt a 3 gyermekükkel az 5 és a 2 éves fiaival és a jelenleg 4 hónapos kislányával. A Vágó család élete örökre megváltozott.

Vágó család
Sokan futottak, hogy nevezésükkel segítsék a Vágó családot. Fotó forrása: Mindenki Számít Vásárhelyen Alapítvány 

A Vágó család tragédiája sokakat meghatott

Szörnyű tragédiát élt át a nyáron a hódmezővásárhelyi Vágó család. Soha nem voltak olyan boldogok, mint akkor, hiszen immár 5 fősre gyarapodott a családjuk. A szülés rendben ment, de a kisbabájuk még csak egy hónapos volt, amikor derült égből érkezett a csapás. Dettike egyik éjjel rosszul lett, mint később kiderült, agyvérzést kapott. Ádám hiába hívta ki a mentőket azonnal, visszafordíthatatlan folyamatok indultak el a fiatal családanya agyában, Dettike néhány nap múlva elhunyt. Azóta minden megváltozott, az apa kettejük helyett is helyt áll, példásan neveli a három kicsit, de a munkából is kiesett.

A nevezési díjat ajánlották fel

A Mindenki Számít Vásárhelyen Alapítvány vasárnap nagyszabású futóversenyt szervezett, ahol mintegy 250-en álltak rajthoz. A résztvevők 3 különféle távból választhattak. A szervezők a nevezési díjat a családnak ajánlották fel. 

Összefogás: Voltak, akik nem futottak, mégis elmentek

„Ma ismét bebizonyosodott, hogy Vásárhelyen valóban mindenki számít. A mai jótékonysági futáson közel 250 résztvevő mozdult meg egy nemes célért és összesen 1000000 forint gyűlt össze, hogy segítsük a Vágó családot, akik néhány hónapja tragikus körülmények között veszítették el édesanyjukat. Három kisgyermek maradt anyai ölelés nélkül, és édesapjuk Ádám nap mint nap mindent megtesz értük – most pedig mi tehettünk értük egy kicsit. Köszönjük mindenkinek, aki futott, sétált, önkéntesként segített, vagy akár csak egy mosollyal és adománnyal járult hozzá ehhez a csodás összefogáshoz. Voltak, akik nem futottak, mégis eljöttek – mert a szívük diktálta, hogy ott a helyük. Ez a nap a közösség, az együttérzés és a szeretet ünnepe volt. Köszönjük, Vásárhely! Köszönjük, hogy megmutattátok: az összefogás ereje határtalan – írták a szervezők az alapítvány hivatalos Facebook oldalán.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu