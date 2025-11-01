Nem szándékosan taktikáztam úgy, hogy a Mindenszentek, Halottak napja előtti utolsó jegyzetet én írjam. Így jött ki a lépés, pontosabban a táblázat kitöltése. Bevallom, nem sajnálom, ilyenkor jól esik kicsit „nyilvánosan” emlékezni, az is előfordult, hogy sajnáltattam magam feltépve még be sem gyógyult sebeket, felidézve kedves pillanatokat, kicsit könnyezve édesanyámra, édesapámra, nagyira és a kutyusunkra gondolva. Emlékeim keresztjére feszítettem magam. Azóta, pár éve, benőtt a fejem lágya – jobb később, mint soha. Rájöttem sokkal jobb – és lehet őszintébb is – a vidám emlékezés.

A mindenszenteki, halottak napi lehet vidám emlékezés is. Illusztráció: Shutterstock

Vidám emlékezés

Mécsest gyújtok. Ott ülök mellettük, velük, amíg az utolsó, már haldokló apró láng is el nem lobban. És újra teljesen sötét lesz szobában. Picit még így ülök, csendben, majd elteszem magam holnapra – én még megtehetem. Ez most is így lesz, biztosan. Ezzel együtt rájöttem, az utóbbi időben igyekszem gyakorolni is, hogy az emlékezés lehet vidám. Olyan pillanatokat, képeket, történeteket, családi „filmeket” felidézve és visszajátszva, amire szívesen, mosolyogva gondolok. Ez nem a „csak a szépre emlékezem” sztori, inkább úgy fogalmaznék: csak a vidámra, csak az örömtelire emlékezem. Hál’ Istennek akad bőven. Ne higgyék, hogy ez szentségtörés és kegyeletsértés, hogy a Mindenszentektől, a Halottak napjától, a gyásztól, az elmúlástól idegen a jó kedv, a kellemes hangulat és a vidámság. Szerintem ők is örülnek fent, ha mosolyogni látnak és érzik azt, amit mi, azt amit én. A sötét szobában, a mécses lángjánál. Számomra ez azért érdekes, mert – ezt a tényt is többször megosztottam már az olvasókkal – a szobában az asztalon ott áll anyu és apu urnája. Így nehéz örömködni.

Sírhatunk is

Igaz, nem is arról van szó. Csupán egy kis vidámságról, és az így jelentkező szeretetről. Végül is az a legfontosabb. A Mindenszentek és a Halottak napja is arról szól. Mert ha valakire emlékezünk, szeretjük. És az sem baj, ha elmorzsolunk egy-két könnycseppet. Sírhatunk is.