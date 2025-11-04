november 4., kedd

Egy új rendelet miatt akár milliókkal is nőhet a zártkertek értéke

Címkék#rendelet#zártkert#Szeged

Október végétől kezdődően egyszerűbbé vált. Hatályba lépett az új kormányrendelet, ami hatására jelentősen megnőhetnek a zártkertek értéke Szegeden. Mutatjuk, pontosan mit jelent a zártkert átminősítése.

Berecz Blanka

Október 30-án hatályba lépett az az új kormányrendelet, mely lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok engedélyezzék a zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivételét. Ez a változás jelentősen növelheti a zártkerti ingatlanok értékét. Mutatjuk, hogy pontosan mit tesz lehetővé a zártkert átminősítése

zártkert átminősítése
Elfogadták a zártkert átminősítéséről szóló rendeletet. Illusztráció: Shutterstock

Elfogadták a zártkert átminősítése rendeletét

Az Országgyűlés még a nyáron nyitotta meg a lehetőségét annak, hogy rendezzék a zártkertek jogi hátterét. Az új és már hatályos szabályok alapján a zártkertek művelésből való kivonása nem minősül más célú hasznosításnak, így a tulajdonos mentesül a termőföldvédelmi bírság alól. Emellett a földvédelmi eljárásra sem lesz szükség. 

Az első feltétel már teljesült, hiszen ha az önkormányzat egy rendeletben lehetővé teszi, a tulajdonos kérelmezheti, hogy a zártkertként nyilvántartott telkét művelés alól kivett területként jegyezzék be. A második feltétel még hátravan, ez pedig nem más, mint hogy a kormány kihirdesse a végrehajtási rendeletet. Egyébként az eljárás utoljára 2015-ben volt engedélyezve, így a mostani jogszabály-módosítás komoly előrelépést jelenthet a tulajdonosok számára. Különösen azokban a városokban, mint Szeged, ahol jelentős számú mezőgazdasági művelés alatt álló kiskertekkel találkozhatunk. 

Jelentősen csökken a művelés alóli kivonás költsége

Korábban a művelés alóli kivonás hosszadalmas, költséges folyamat volt: az ügyintézés akár fél évig is eltarthatott, a költségek pedig elérhették az 1-2 millió forintot. Ezt eddig nehézkes és hosszadalmas eljárás keretében lehetett megtenni, pénzbe is került, sőt egyes esetekben – indokolni is kellett a kérvényt. Ez a folyamat átlagosan 5-6 hónapig is elhúzódott, ami lelassította az adásvételi ügymenetet. Emiatt a művelés alatt álló telkek piaci értéke alacsonyabb volt, és szűkebb vevői kört vonzott – tudtuk meg Bozsó Bencétől, a Limit Ingatlaniroda vezetőjétől. Szegeden például Subasán, amely az egyik legnagyobb kiskertes körzet, sok ilyen telek található, ahol a művelés alóli kivétel hiánya eddig lassította az értékesítést. Ha például két szomszédos telek közül az egyik már kivett, a vevők azt részesítik előnyben, és emiatt az értéke akár több millió forinttal magasabb is lehet – magyarázta Bozsó Bence. Fontos tisztázni azonban, hogy a rendelet nem változtat a telkek beépíthetőségén, azt továbbra is az adott övezet építési szabályzata határozza meg, ez általában 10 vagy 15 százalék lehet. A művelés alóli kivétel csak azt teszi lehetővé, hogy ténylegesen lehessen építkezni. 

