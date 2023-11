A Délmagyar Podcast legfrisseb műsorában Tandi Flórával, énekesnővel beszélgetek. Flóra számos eredménnyel büszkélkedhet, például #5050 nevű kampányával, mely a nők és férfiak közötti egyenlőségről szól. Emellett beszélgetünk indiai útjáról, ahol világsztárként kezelték, arról, hogy hogyan énekelt együtt a "máltai Madonnával" és hogy példaképe nemcsak szóba elegyedett vele Brüsszelben, de kiderült az is, hogy lemezét is őrzi otthon. Flóra idén ünnepli 35. születésnapját, Karácsonyi mese című műsora, mely december 8-án lesz, Szegeden, a Hungiban egy kis számvetés is az eddigi kimagasló munkáját illetően.