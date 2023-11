Ismét Karácsony előtt indult el a jegyértékesítés a jövő évi nyári nagykoncertre amelyet a Bordány Sportkör rendez. A már hagyományos sportpályán megrendezendő élő koncert fellépői még nem ismertek, de hamarosan lehull a lepel és megtudhatjuk kik állnak majd fel a nagyszínpadra.

2022-ben Rúzsa Magdi élő koncert, míg 2023-ban a Bagossy Brothers Company több, mint másfél órás szintén élő programja nyújtott felejthetetlen pillanatokat a résztvevőknek. A fellépők között szerepelt az elmúlt időszakban a 4S STREET együttes, DJ Náksi és DJ Dominique is.

Amit eddig tudunk: 2024. július 5-én este hét órától már megkezdődnek a színpadi programok, 21.00 órától következik az élő koncert, amely egy másfél órás DJ fellépéssel zárul, ezzel is egy egész estét betöltő programot kínálva a jegyvásárlóknak.

Mivel sokan már most a zenekarok ismerete nélkül is szeretnék biztosítani helyüket erre a térségben már várt eseményre, a közelgő ünnepekre szeretnék megajándékozni családtagjaikat, barátaikat, ezért november 24-én pénteken a jegyárusítás el is indult. A fellépők neveit folyamatosan közzéteszik a BSK közösségi oldalán, de mi is folyamatosan beszámolunk majd a friss hírekről.

Jó hír, hogy a jegyeket ezentúl a honlapunkhoz kapcsolódó bordany.jegy.hu oldalon is meg tudjákvásárolni, akár már most is.