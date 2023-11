A Délmagyar Podcast aktuális műsorában Bátyi Zoltánnal, íróval, újságíróval beszélgetek. Bátyi Zoltán számos novellát írt már, emellett dokumentarista jellegű kötetei is megjelentek, többek között a szegedi Csillag Börtön rabjaival készített beszélgetésekből. Zoltán fotózással is foglalkozik, mint szerelemprojekttel, hobbival. Kiállítása november 21 óta megtekinthető a Petőfi-telepi Művelődési Házban is, Egy kép másképp címmel.