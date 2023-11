A Délmagyar Podcast legújabb műsorában Barnák Lászlót, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatóját hallhatják , akitől megtudhatjuk, hogy minek állítanak emléket a színházon elhelyezett emléktáblák. Emellett kiderül, hogy már elkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok 2024-es repertoárjára a jegyértékesítés. Itt jövőre főleg magyarok által rendezett, vagy magyar darabok lesznek láthatóak, hallhatóak. Szóba kerül az is, hogy miért nem a Szegedi Nemzeti Színház az egyik főszervezője ma is az Armel Operafesztiválnak és hogy terveznek -e hasonló nagyszabású fesztivált. Emellett pedig szót ejtünk az ünnepi készülődésről is.