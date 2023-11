A Magyar Honvédség Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar ad adventi koncertet november 25-én 17 órától a Szent-Györgyi Albert Agórában. A 2001-ben újjászervezett zenekar az egyik legaktívabb résztvevője a dél-alföldi régió kulturális életének. Szolgálati feladataik mellett rendszeres térzenékkel, „gyepshow-kkal”, valamint komolyzenei hangversenyeikkel öregbítik a magyar katonazene hírnevét. Az elmúlt években Európa számos országában képviselték hazánkat. Az est során felcsendülnek majd többek között Bartók Béla Román népi táncok, Stephen Melillo Godspeed, Hugh Martin és Ralph Blane Have Yourself a Merry Little Christmas dallamai, továbbá Dés László Valahol Európában musicaljének A zene az kell című slágere is. Utóbbi dal előadásában közreműködik a Rókusi Általános Iskola énekkara. Vezényel Gömöri Balázs őrnagy és Sipos Béla hadnagy. A belépés díjtalan.