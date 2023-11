A Somogyi-könyvtár vendége lesz szerdán 17 órától László Boglárka írónő, aki első regényével, a Bánlaky-örökséggel valódi irodalmi szenzációként tavaly robbant be a magyar irodalmi életbe. Idén megjelent második könyve, a Párizs, 1867 szintén sikerkönyv lett, ezt mutatja be most Szegeden. Az alagsori klubban Sinka Márta könyvtáros beszélget vele.