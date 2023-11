Megállíthatatlanul közeledik a karácsony. Ha valaki nem néz a naptárra, akkor is észreveszi, hogy már mindenhol szembejön velünk a bejgli, az éttermesek a karácsonyi tálakat kínálják és több hete szaloncukrot is vásárolhatunk. Az egyik jól ismert szegedi cukrászdában most még csak 2-3 ember gyártja a bejgliket serényen, de a karácsony közeledtével az egész stáb, 8-10 ember áll át a bejglikészítésre. Mindenkinek megvan a feladata, mindenki egy részfeladatért felelős, így lesz minden bejgli szabályosan egyforma.

Ennél olcsóbban nem lehet kihozni

A Klauzál téri A Cappella cukrászdában 14-féle bejglit kínálnak a klasszikustól a különlegesig 2800-3800 forintért, a csökkentett cukortartalmú bejglik itt 4000 forintba kerülnek. Gyuris László mestercukrász, tulajdonos-ügyvezető azt mondta, ennél olcsóbban nem lehet megcsinálni. A belvárosban egyébként találtunk mákos és diós bejglit 4900 forintért is. A Magyar Élelmiszerkönyv grammra és százalékra pontosan meghatározza a hozzávalókat és a felhasználható alapanyagokat, aki ettől eltér, az nem nevezheti bejglinek a termékét. Így születnek az omlós tekercsek.

Idén tízéves a bejglitörvény

Az idén pont tízéves bejglitörvény azt írja, csak akkor számít bejglinek a termék, ha a tömege legalább 250 gramm, és a töltelék mennyisége a késztermékben legalább 40 tömegszázalék. A szabályozás kitér a minimális zsír- és cukortartalomra is, valamint arra, hogy milyen összetevőket lehet, illetve nem lehet felhasználni a bejgli készítéséhez. Mákos és diós bejgli esetén szójaőrlemény és szójatermék például nem használható fel. Előírás, hogy a termék megnevezését ki kell egészíteni azzal, hogy a töltelék jellegét meghatározó anyag milyen százalékban található meg a késztermékben.

Hónapokig kísérleteznek

Gyuris László azt mondta, az alapanyag minősége nagyon fontos, a különleges bejglik pedig különleges előkészületet igényelnek. Gyakran hónapokat kísérleteznek egy-egy új ízzel. A somlóihoz hasonló tejszínes-csokoládés-diós, vagy a raffaello kókuszos-mandulás-fehércsokis töltelékét a bejglihez optimalizálni például komoly szakmai kihívást jelent. Addig kell egyensúlyozni az összetevőkkel míg nem folyik ki a töltelék, de ki sem szárad és szaftos marad.