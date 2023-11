Egy éve már, hogy a fűnyírásra négylábú közmunkásokat alkalmaznak Kübekházán. Tavaly szeptemberben svájci mintára öt birkát költöztettek be a falu főterére. A villanypásztorral körülvett hodály hamar kedvelt helyszín lett a faluban, kicsik és nagyok is rendszeresen látogatták az új lakókat. Kora tavasz óra azonban nem voltak láthatók a kis piros épület környékén, a Károly Ház 5 ezer négyzetméteres területét tartották ugyanis karban.

Télire viszont most visszakerültek a település központjában lévő otthonukba, amely ezáltal ismét turisztikai látványossággá is vált. A létszám azonban hétre növekedett, mivel két egészséges kisbárány is napvilágot látott azóta. Sőt, olyan jól érzik magukat Kübekházán, hogy újabb jövevények várhatók a közeljövőben.

A következő hónapokban tehát ismét bégetéstől lesz hangos a főtér, és bár a birkák legelni egyre kevesebbet tudnak majd, nem valószínű, hogy éheznének. A falusiak ugyanis rendszeresen kedveskednek nekik zöldséggel vagy azok levágott héjával. Így lesznek télire a szorgalmas dolgozókból kedves háziállatok, amiknek ráadásul nem egy, hanem több száz gazdája van.