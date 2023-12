Mindannyiunknak van olyan oldalunk, amelyet önmagunk elől is titkolunk, és egy másik, amit nagy erőkkel képviselünk kifelé. A világról is határozott elképzelésünk van, és zavarba ejt minket, amikor valaki másképp vélekedik róla. De a helyzet az, hogy ellentmondásos lények vagyunk, és a világ sem egyértelmű hely. A Shakespeare-korabeli színház lubickolt ezekben az ellentmondásokban, beleértve a műfaji határokat. Az általam kedvelt horrorok például egyben fekete komédiák is. Irigylem a Jakab-kori szerzők bátorságát. Nem volt egyszerű kor az övék, traumatikus viták járták át vallásról, tudományról, nőkről, politikáról, családról, amelyek a közönséget is megosztották. És ők mégis mohó kíváncsisággal vetették bele magukat mindebbe, mert tudták, hogy a színház az a hely, ahol többfélét is lehet gondolni ugyanarról a dologról