Ma nagy nehézséget jelent motiválni a gyerkőcöket, de ezek a falak, ahol ülünk, különleges kisugárzással bírnak. Szeretnek ide járni, megtaláljuk a közös hangot. Nagyon ritka az, aki nem tudatosan jön. Megvan a miértje, mert mi nem a város szívében vagyunk, így, aki mondjuk a Fő utcán elsétál, nem hall népzenét. Általánosságban elmondhatom, ha valaki ide kijön, itt is marad. Nagy szerencsém van, mert ez a ház a miénk, és csak hálával tudok beszélni az önkormányzatról, a városvezetésről, mert nagyon kevés együttesnek adatik meg ilyen székház. És a székház vezetése, valljuk be, egy nőtől sokkal tyúkanyósabb, barátságosabb. Egyébként is a szívem csücske, mert pont, ahol ülünk, itt tanultam meg írni, nem tanteremben, két ajtóval arrébb a gyerekem ide járt óvodába, a gesztenyefák már akkor is itt voltak, amikor játszottam az iskolai szünetben. Úgyhogy ennek a háznak van egy varázsa