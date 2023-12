Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is szívesen kapcsolódtak be a kézműveskedésbe. Készítettünk adventi koszorút, amire a gyertyát méhviaszlapokból lehetett felcsavarni. Méhviaszból karácsonyfadíszeket is lehetett kiszúrni és mézeskalácsot is sütöttünk, amit ki is lehetett díszíteni