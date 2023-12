Az Artisjus Pedagógusi Díjjal azokat a zenepedagógusokat, valamint magyar nyelv és irodalom tanárokat jutalmazzák, akik tanári pályafutásuk során nagy hangsúlyt fektetnek a kortárs magyar zene, illetve irodalom terjesztésére. Missziójuk, hogy a felnövekvő nemzedékek anyanyelvükként értsék és interpretálják a kortárs magyar zenét és irodalmat. Az Artisjus Előadóművészi Díjban azok az előadók részesülnek, akik művészeti tevékenységük során előtérbe helyezik a kortárs magyar műveket, és küldetésüknek érzik, hogy minél szélesebb közönséghez juttassák el ezeket.

Idén több Csongrád-Csanád vármegyei kötődésű díjazott is volt. Előadóművészi díjat vehetett át Szentpéteri Csilla zongoraművész és zeneszerző; Pedagógusi díjban pedig Bencsik Orsolya író, költő, irodalmár; Újváriné Illés Mária zenetörténész; Varga Laura fuvolaművész-tanár és Volent Zsolt dob oktató is részesült.

Szentpéteri Csilla zongoraművész és zeneszerző méltatásában kiemelték, hogy 18 éves korától aktívan koncertezik, akkor még szólistaként és szimfonikus nagyzenekari kísérettel, 2004 óta pedig saját zenekarával, a Szentpéteri Csilla Banddel. Nyolc nagylemeze jelent meg, amelyeken klasszikus átiratai hallhatók a XX. és XXI. század műfajaival ötvözve, valamint saját szerzeményei. Nyaranta pedig zenei kurzusokat tart szülővárosában, Makón.

Pedagógusi díjat kapott Bencsik Orsolya író, költő, irodalmár. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének adjunktusa. Tagja többek között a MTA köztestületének, a Szépírók Társaságának és a Vajdasági Írók Egyesületének.

Újváriné Illés Mária zenetörténész is Pedagógusi díjat vehetett át. Ő a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar főiskolai docense és a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium tanára, valamint a Vántus István Társaság Egyesület titkára, mely szerepkörben a szegedi Vántus István Kortárszenei Napok egyik szervezője is egyben.

Varga Laura fuvolaművész-tanárt is ugyanezzel a díjjal méltatták. Az Artisjus azt írta róla, hogy 2002 óta a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar Fafúvós tanszékének vezetője, habilitált egyetemi tanár, továbbá a Triola Alapítványi Művészeti Iskola tanára. Rendszeresen tart mesterkurzusokat itthon és rangos külföldi egyetemeken, többek között Rómában, New Yorkban, Pekingben. Fuvolaművészként gyakran játszik szólistaként és kamarazenészként is, számos ősbemutató fűződik nevéhez.

Volent Zsolt dob oktató is a díjazottak között van. Ő a SzegeDrums dobkurzus sorozat elindítója, szervezője és művészeti vezetője. A Pumpkins Trió tagja, a Belmondo, a Honeybeast, a Molnár Dixieland és számos más zenei produkció kisegítő dobosa.





KÉPALÁ: Huszonkét főt díjazott az Artisjus, köztük vármegyénkhez kötődő kiválóságokat is. Fotó: Labancz Viktória/Artisjus