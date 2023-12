Nagy erőkkel készülnek a város legnagyobb szilveszteri bulijára, számolt be Bittó Árpád, a rendezvényszervezéssel foglalkozó Sport&Life Party Service, a Vármegye és a Kastélykert éttermet üzemeltető Waldorf 2000 Kft. ügyvezetője.

Ez a huszonnegyedik bulija

Több év kell ahhoz mire idáig eljut az ember. 2000-ben még a Horizont étteremben rendeztem az első szilveszteri bálat. Azóta minden évben van buli, tehát a mostani a huszonnegyedik. 200-250 fővel kezdtük, évről-évre nőtt a vendégek létszáma. Most vasárnap közel ezer embert várunk a Pick Arénába, amiből hagyományt szeretnénk csinálni. A Kastélykert teltházas, az arénába az utolsó pillanatig elérhetők jegyek. Sokan vagyunk, de nem elegen. A covid és a gazdasági helyzet érezteti a hatását

– magyarázta a vendéglátós.

Be vannak pácolva a húsok, a malackák megérkeztek

– tette hozzá Bittó, majd gyorsan megebédelt a Kastélykertben, majd rohant tovább az arénába teríteni.

Színvonalas, kulturált szórakozás

Szegeden többek között lesz még Szilveszteri Operettvarázslat a Szegedi Nemzeti Színházban, VII. Folk és retró Szilveszter a Tömörkény István Művelődési Házban Szőregen, öt termes szilveszter az IH Rendezvényközpontban és a klasszikus Városi Szilveszter a Széchenyi téren, ahol fellép a 3+2 zenekar és az Útközband. A Hunguest Hotel Forrásban a Korda György-Balázs Klári házaspár lesz a sztárvendég. A szórakozóhelyek is mind-mind várják a színvonalas, kulturált szórakozásra vágyó óévbúcsúztató közönséget.

Egész kondányi malac várja az óévbúcsúztató bulit marcipánból és grillázsból az A Cappella cukrászdában. Fotó: Karnok Csaba

Kitúrja a szerencsénket

Szilveszterkor hagyományosan sertéshúst fogyasztunk, aminek több oka is van. Egyes magyarázatok szerint azért a malac vált az évforduló állatává, mert orrával előre túr, a jövőbe mutat, és közben kifordítja a szerencsét a földből, míg más feltételezések szerint a jóléttől kövér, zsíros malac hozza el a szerencsés új évet, és vannak, akik az állatot a fejlődés szimbólumának tartják. A tradíció szerint szilveszter éjjelén, illetve az újév első napján megalapozhatjuk a következő év szerencséjét. A legismertebb szerencsehozó étel a sült malac, melynek a szájába négylevelű lóherét is szoktak tenni. A malac a bőség jelképe, a mondás is úgy tartja: a szerencsésnek malaca van.