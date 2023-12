Éveken át a Kisszínház, majd a Nagyszínház művészbüféjének pultja mögül adta a kávét, a mosolyt és a kedves szavakat Orosz Diána a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek, mígnem 2014-ben a társulat tagjaiból összeállt BukowsKick elnevezésű színészcsapat felkérte a Ponyva című produkció jelmezeinek elkészítésére.

A REÖK stúdiószínpadán volt a bemutató, amit Horgas Ádám, a színház korábbi főrendezője is megnézett. Azután felvettek jelmeztervező asszisztensnek

– mesélte el lapunknak Orosz Diána, hogyan került a pultból a kulisszák mögé. Akkor persze már a teátrumban sokan tudták róla, hogy nagy szenvedélye a ruhatervezés. Korábban Tandi Flóra énekesnő és Miklósa Erika operaénekesnő stílustanácsadó háttérmunkatársa is volt, de tervezett ruhákat Puskás Peti zenekarának, a The Biebers-nek is. A divat iránti szenvedély örökletes családjában: Diána édesapja férfi szabó, nagyapja pedig úri szabó volt Szegeden.

Fotó: Orosz Diána

A színházban a jelmeztervezők munkáját segíti, ő szerzi be az alapanyagokat és a kész ruhákat, valamint tartja a kapcsolatot a tervező, a varrónők és az öltöztetők között.

A modern ruhákat bevásárlókörutakon szerzem be. A különlegesebb daraboknál, például a Szabadtéri Játékok Ezeregy éjszaka musicaljének jelmezeinél a készítőkhöz megyek, bőrösökhöz, kalaposokhoz például. Csodálatos látni, ahogy dolgoznak, rengeteget lehet tanulni az iparművészektől

– mondta.

A teátrumi munkája mellett saját kollekciót is tervez, amelynek egyedi stílusát egy szóban foglalta össze mosolyogva: „kattant”. Az első darabok felkérésre és felhívásra születtek. Egy fővárosi pályázatra például A stílus ára mottó jegyében egy pénztári blokkokból alkotott ruhakompozícióval nevezett, amelyet azonnal be is válogattak a kiállítás anyagába. A Nylon Groupnak, azaz Eke Angélának és Márkus Sándornak pedig egy koncertre fellépőruhaként tükörruhákat alkotott.

A diszkógömb adta az ötletet. Öt kiló lett egy ruha, a tükrös mozaikdarabokat egyenként ragasztottam fel. Nagyon látványos volt, amikor rájuk irányították a reflektort, gyakorlatilag az egész A38 koncerthajót bevilágították

– mesélte Diána, aki a színházi fénytechnikusoktól kért színes fóliából is alkotott már világító szoknyát.

Fotó: Orosz Diána

2009 óta körülbelül kéttucatnyi egyedi, extravagáns ruhakölteményt alkotott már, időközben divat- és stílustervező képzést is elvégzett.

A bőr az egyik kedvenc anyagom. Leginkább úgy tudnám összefoglalni, hogy kattant hercegnős ruhákat tervezek. Nagyon szeretem a minimál stílust, a letisztult kompozíciókat, de a színeket is. A lila-zöld az egyik kedvenc párosításom, amiért Kárász Zénó nagy Fradi-drukkerként többször neheztelt is

– mondta nevetve. Majd hozzátette, alapvetően az ízléses polgárpukkasztás a célja divattervezőként.

A harsány és merész darabok megalkotása mellett a szolidabb viseletek tervezésétől sem zárkózik el. Nemrég a Szegedi Szimfonikus Zenekar hölgy zenészeinek készített ötven elegáns, fellépő formaruhát.

Fotó: Orosz Diána

Olyan ruhákat szeretek tervezni, amik nem korhoz vagy testalkathoz kötöttek. Teltkarcsú csajokra is lehet nagyon szexi ruhákat tervezni, kimondottan élvezem az ilyen jellegű kihívásokat. Mostanában hétköznapibb viseleteket is tervezek, jelenleg férfi melegítő felsőkkel kísérletezem

– mondta Diána.

Tervei szerint a jövő év elején mutatja majd be egy bulival egybekötött divatbemutatón saját kollekciójának legújabb darabjait a szegedi nagyközönségnek.