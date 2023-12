Kettő az egyben, vagy inkább sok minden egyben – röviden így is jellemezhető a hétvégén Csongrádra csalogató, adventre hangoló csíramálé fesztivál és szarvaskészítő verseny.

Az adventre hangoló csíramálé fesztivál és szarvaskészítő verseny 2018-ban debütált, azóta is nagy népszerűségnek örvend a Csongrádi Senior Úszó és Szabadidősport Egyesület szervezésében. December 9-én, szombaton 9.30-tól kezdődnek a változatos programok a Kossuth téren, ezek között 3-5 fős középiskolás csapatok az Értéktár-túra játékban mérhetik össze tudásukat és kreativitásukat. Ez egy hungarikumokra, megyei és helyi értéktárban szereplő nemzeti értékekre épülő, online, térképes, feladatmegoldó verseny.

Látványosnak ígérkezik a szarvaskészítő megmérettetés is: családok, baráti csapatok, intézmények csapatai a helyszínen alkothatnak szarvasokat rönkfából, gallyakból és ágakból, amelyeket a szervezők biztosítanak. Szakember segítségét is kérhetik a résztvevők a Szarvasműhelyben, ahol szerszámok, dekorációs kellékek is rendelkezésükre állnak. Regisztrálni még lehet a [email protected] címen vagy a 06 30/5069 728-as számon.

Gasztronómiai érdekességekkel, a hungarikumok közé bekerült csíramálé kóstolójával is várják az érdeklődőket. A látogatók kipróbálhatják az alma és birsalma sütést, készíthetnek kürtős kalácsot, valamint ügyességi játékokat próbálhatnak ki, a Kreatív Manósátorban ajándékokat, karácsonyi figurákat alkothatnak.