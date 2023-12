A szegedi Rákóczi téren látta meg éles szemű kollégánk ezt a műalkotásnak csak nehezen nevezhető, de mégis érdekes valamit. A lényeg, ami elsőre feltűnik, hogy a képen egy fenyőfa van, amire valaki rátett egy túrórudis papírt. Első látásra ennyi, de lehet, hogy mögöttes szándék, és rejtett utalások is vezették az alkotó kezét, amikor a téren járt, hiszen a Túró Rudit pont úgy hívják mint Rudolfot, a rénszarvast, aki a Mikulás szánját húzza. Mi ez, ha nem egy különös egybeesés? Na, ugye! Ráadásul újabb közös pont, hogy az édesség finom, a rénszarvas pedig aranyos. Ha pedig mindez még egy fenyőfával is kiegészül, már el is készült a karácsonyi csoda. Aki pedig nem tudná, annak leírjuk, hogy Rudolf egy piros orrú rénszarvas. De nemcsak szimplán piros az orra, de néha még világit is, amiért sokan csúfolják őt. Később Rudolfot az iskolában is csúfolják, hogy ezzel az orral soha nem lehet szánhúzó. A Mikulás megvigasztalja, hogy igenis lehet. És lett is belőle, nem is akármilyen! És akkor már csak egy kérdést kell feltennünk: Rudolf vajon szereti a Túró Rudit?