A hétvégén folytatódnak a Szegedi Karácsonyi Hetek programjai, így szombaton négy órától megnyit a Manó Műhely, ahol karácsonyi ajándékokat lehet majd készíteni, miközben a színpadon az X-treme Tánciskola karácsonyi műsora lesz látható, amit a Katica Együttes ünnepi előadása követ. Vasárnap két flashmob is lesz a Dóm téren, először három órától a Szegedi Fekete István Általános Iskola és Nem Adom Fel Alapítvány mutatkozik be, majd 17 óra 40 perctől a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete következik. Közben öt órakor fellobban az első láng a hatalmas adventi koszorún, Botka László polgármester és Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök gyújtja meg közösen a gyertyát, miközben a meghitt hangulatról a Partiscum Kórus gondoskodik.

A szegedi adventi vásárnak egyébként idén is része az 50 méteres óriáskerék, a szalmalabirintus, a kölyökkuckó és a körhinta is, és persze a több tucat kézműves terméket kínáló árus. A vendégek a nézelődés és vásárlás mellett jókat ehetnek és ihatnak a megszokott karácsonyi gasztronómiai kínálatnak köszönhetően. Forralt borozni a Klauzál téren és a Dugonics téren is lehet, utóbbin most is ott van az óriás rénszarvas és Mikulás szán is. A Dóm tér két új látványelemmel, egy gömb, valamint egy szív alakú világító szelfiponttal bővült ebben az évben.