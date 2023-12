Az egyik teremben közben azon dolgoztak a helyiek, hogy idén is megépítsék mézeskalácsból Petőfitelepet. Farkasné Frecot Tünde, a ház vezetője lapunknak arról számolt be alkotás közben, hogy kilenc éve rendszeresen megrendezik ezt a programot és közösen megépítik a Mézes-telepet. Jelezte, nemcsak kézműveskedés, hanem érzékenyítés is zajlik, ugyanis az előre megsütött mézesházikók paneljeiért 1500 forintot kértek, a befolyt összeget pedig kiegészítette Szénási Róbert, a körzet képviselője, így 20 egyedül élő, rászoruló idősnek teszik szebbé a karácsonyt vásárlási utalvánnyal, élelmiszercsomaggal és szaloncukorral.

Kiemelte, az elkészült mézeskalács házikókat, templomokat, intézményeket átviszik a Fő téri templomba, ahol december 3-tól 14-ig lehet megtekinteni a több mint 70 mézeskalács-csodából megalkotott tárlatot. A kiállítás után minden család hazaviszi majd alkotását az ünnepre – tette hozzá.

Farkasné Frecot Tünde elmondta, miközben a Mézes-telep készült, a másik teremben a 27 helyi alkotóból létrejött Magocska Kézműves Baráti Kör tagjai várták délután négy óráig a családokat. Jelezte, ők olyan kézművesek, akik továbbadják a tudásukat, ugyanis a kiállított, megvásárolható termékeik közül egyet-egyet el lehetett készíteni szombaton. Így a saját kezűleg készített karácsonyi ajándékot is kipipálhatta minden jelenlévő.

Délután adventikoszorú-készítés is volt, majd a rendezvény 18 órától adventi gyertyagyújtással és komolyzenei koncerttel zárult. A gyertyát Szénási Róbert gyújtotta meg, a hangulatról pedig Bedő Gábor és a König Szalonzenekar gondoskodott.