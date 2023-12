A Tömörkény-díjat 1994-ben alapította a Móra Ferenc Múzeum. Célja az intézményért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységek elismerése. Az országosan jegyzett díj odaítéléséről a múzeum Közgyűjteményi Szenátusának javaslatai alapján a múzeumigazgató hozza meg a döntést. Fogas Ottó szerdán adta át a kitüntetéseket, idén ugyanis két múzeumi dolgozó munkáját is elismerték. Löffler Zsuzsanna régész, író, valamint Borboláné Szakács Mária gazdasági osztályvezető vehette át a díjat.

Löffler Zsuzsanna aktív részt vállalt a vármegyében és a városban zajló régészeti tevékenységben. Fotó: Móra Ferenc Múzeum

Löffler Zsuzsanna a múzeumban eltöltött évei alatt aktív részt vállalt a vármegyében és a városban zajló régészeti tevékenységben. Szeged területén az általa vezetett feltárások eredményei megkerülhetetlenek a város történetével foglalkozó kutatók számára. A közelmúltban például vezetése alatt számos korszak jelentős objektumai láttak napvilágot a szegedi Oroszlán utcában. Régészeti tevékenysége mellett írói munkássága is kiemelkedő. Több sikeres regénye mellett Csongrád-Csanád vármegye történetéről is írt könyvet gyermekek számára A napsugaras ház rejtélye címmel, amely igazi közönségsikerré vált.

Borboláné Szakács Mária a múzeum gazdasági osztályvezetőjeként hosszú évek óta nagy odafigyeléssel dolgozik az intézmény gördülékeny gazdasági működéséért. Több olyan kiemelt sikerű, nemzetközi kiállítás gazdasági hátterének biztosítása is a díjazott nevéhez fűződik, mint a Pompeji, a dinoszaurusz-, a vadnyugat- vagy a jelenleg is látható, ókori Kína-tárlat. Emellett aktívan részt vett a 2019-2020-as nagyszabású múzeumfelújítás pénzügyi lebonyolításának menedzselésében is.